'장비 집착' 김도윤vs실속파 최강록…'식포일러'가 보여줄 미식의 세계

'식포일러' 김도윤 셰프와 최강록 셰프가 극과 극 다른 스타일로 웃음을 선사한다.



SBS 신규 예능 '최강로드 - 식포일러'(이하 '식포일러')가 오는 21일(화) 밤 9시 첫 방송을 앞두고, 두 셰프의 극과 극 요리 스타일을 예고해 기대감을 높이고 있다. '식포일러'는 최강록, 김도윤 셰프와 방송인 데프콘이 전국의 숨겨진 맛의 비밀을 찾아 떠나는 신개념 미식 토크쇼다.



첫 여정은 김도윤 셰프의 '비밀창고'인 지리산에서 시작된다. 김도윤은 "지리산 나물은 레벨이 다르다"며 자신감을 드러냈지만, 정작 대표 명소인 '뱀사골'을 몰라 현장을 폭소케 했다.



특히 두 셰프의 상반된 요리 스타일이 눈길을 끈다. 김도윤은 "요리는 장비 빨"이라며 6시간에 걸쳐 직접 화덕을 제작하는 등 남다른 장비 집착을 보였다. 반면, 최강록 셰프는 단 하나의 장비만 챙겨와 "아무도 장비를 강요하지 않았다"며 김도윤을 저격해 웃음을 자아냈다.



이날의 하이라이트는 '지리산 통 흑돼지' 요리였다. 김도윤은 화려한 해체쇼로 시선을 사로잡았지만, "고기는 숙성해야 한다"며 당일 요리를 미뤄 데프콘의 원성을 샀다. 반면, 최강록은 자신만의 비법으로 지리산 흑돼지 요리를 즉석에서 선보여 데프콘의 극찬을 받으며 '1등 셰프'의 명성을 입증했다는 후문이다.



극과 극 스타일의 두 셰프가 선보이는 지리산 흑돼지 요리의 비밀은 오는 21일 화요일 밤 9시 첫 방송될 '식포일러'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)