여야 "특별감찰관 본격 협의"…23일 본회의서 민생법안 처리

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표와 국민의힘 송언석 원내대표가 20일 서울 여의도의 한 식당에서 오찬 회동을 하고 있다.

여야는 오늘(20일) 이재명 대통령이 국회에 요청한 특별감찰관 임명 절차 관련 협의를 본격적으로 진행하기로 뜻을 모았습니다.아울러 오는 23일 국회 본회의를 열어 비쟁점 민생 법안들을 처리하기로 했습니다.민주당 천준호 원내운영수석부대표와 국민의힘 유상범 원내운영수석부대표는 이날 서울 여의도의 한 식당에서 가진 여야 원내지도부 오찬 회동에서 이같이 의견을 모았다고 기자들에게 전했습니다.오찬 회동에는 민주당 한병도 원내대표와 국민의힘 송언석 원내대표가 함께했습니다.앞서 이 대통령은 전날 "공직기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 달라"고 재차 요청한 바 있습니다.독립된 지위를 가지며 대통령의 친인척 감시 역할을 맡는 특별감찰관 임명은 이 대통령의 대선 공약이기도 했습니다.특별감찰관은 국회가 추천한 3명의 후보자 중 대통령이 1명을 지명한 뒤 국회 인사청문회를 거쳐 임명됩니다.천 수석부대표는 후보 추천과 관련, "과거에 여당이 1명, 야당이 1명, 대한변호사협회(변협)가 1명을 추천한 사례가 있다"며 "그 부분을 참고해 여야가 협의해 임명 절차를 논의하겠다"고 설명했습니다.유 수석부대표는 "특별감찰관 후보를 선정해 준비해놨다"며 "민주당이 적극 진행하면 아주 신속하게 절차가 이뤄질 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)