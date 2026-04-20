빠르게 늘던 중국인 유학생, 작년엔 '10년 전 수준' 뚝

중국인 해외 유학생 숫자가 감소하며 10년 전 수준으로 돌아간 것으로 나타났습니다.



중국 매체 차이신은 중국 교육부 데이터를 인용해 지난해 중국의 해외 유학생 수가 57만 600명으로 집계됐다고 전했습니다.



중국 정부가 관련 수치를 공개한 것은 2020년 이후 처음입니다.



중국인 유학생 수는 2008년부터 꾸준히 증가해 2019년 70만 3,500명으로 사상 최고치를 기록했습니다.



그러나 지난해 유학생 규모는 2019년과 비교해 18.1% 감소했으며, 이는 2016년과 비슷한 수준입니다.



차이신은 유학생 감소의 주요 원인으로 국제 환경의 불확실성이 커지고 유학 비용이 지속적으로 상승한 점을 꼽았습니다.



영국 등 주요 유학 국가들이 취업과 이민 정책을 강화하면서 유학생들의 진입 장벽이 높아진 상황입니다.



반면 유학을 마치고 중국으로 돌아오는 귀국 유학생은 늘고 있습니다.



공식 통계상 귀국 유학생 수는 2023년 41만 5,600명에서 2024년 49만 5,000명, 지난해 53만 5,600명으로 증가 추세를 보였습니다.



중국 지방정부들이 해외에서 학업을 마친 인재를 유치하기 위해 정착과 취업, 창업 인센티브를 확대하는 점이 영향을 미친 것으로 분석됩니다.



유학을 준비하는 가정의 경제적 부담도 커지고 있습니다.



중국 교육업체 신둥팡이 지난달 발표한 보고서에 따르면 올해 중국 학생의 평균 유학 예산은 60만 5,000위안으로 12년 만에 최고치를 기록했습니다.



이에 따라 학교 순위 다음으로 학비를 중요하게 고려하는 등 가성비를 중시하는 경향이 뚜렷해지고 있습니다.