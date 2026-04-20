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정동영 "북핵 심각성 설명한 것..정보 유출로 모는 것 대단히 유감"

김아영 기자
작성 2026.04.20 14:39 조회수
정동영 "북핵 심각성 설명한 것..정보 유출로 모는 것 대단히 유감"
▲ 정동영 통일부 장관이 20일 오후 외부 일정을 마친 뒤 서울 광화문 정부서울청사 집무실로 향하며 기자들의 질문에 답하고 있다.

정동영 통일부 장관은 제3의 북한 핵시설 소재지로 구성시를 언급한 이후 미국과 정보 공유가 일부 제한된 것에 대해 "북핵 문제의 심각성을 설명하기 위해 정책 설명을 한 것인데 그것을 정보 유출로 모는 것은 대단히 유감"이라고 밝혔습니다.

정 장관은 오늘(20일) 낮 정부서울청사에서 기자들과 만나 최근 자신의 발언과 미국의 대북 정보 공유 제한과 관련한 질문을 받고 이 같이 말했습니다.

정 장관은 지난해 7월 인사 청문회 때도 구성을 언급한 바 있다면서 "9달이 지나서 느닷없이 이 문제를 들고 나온 저의가 의심스럽다"고 말했습니다.

다만, '저의'가 무엇인지 질문에는 "짐작만 한다"며 구체적으로 설명하지 않았습니다.

정 장관은 "모든 것을 국익을 중심으로 판단해 주셨으면 한다"며 "중동 전쟁으로 안보 환경이 엄중한 가운데 아무런 문제가 없는 한미관계 위기설을 퍼뜨리는 일각의 행태가 걱정스럽다"고 우려했습니다.

정보 유출 '몰이'를 하는 주체가 미국인지 정부 또는 여권 일각인지에 관해서도 "잘 모르겠다"며 즉답을 피했습니다.

정 장관은 한미간 대북 정보가 공유됨에 따라 누군가 책임을 져야 한다는 주장에 대해선 "정보 유출로 몬 것이 문제"라면서 "책임을 이야기하는 것은 앞뒤가 맞지 않다"고도 했습니다.

이어 과거에도 미국의 대북 정보 제한은 간헐적으로 있었다면서 "한미간 원만한 소통을 통해 잘 해결되길 기대한다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
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