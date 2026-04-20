고급빌라 돌며 5억 턴 '수도권 날다람쥐' 구속…3년 만에 검거

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지난 3년여간 골프장 인근 타운하우스를 포함해 수도권 고급주택을 돌며 침입 절도 행각을 벌여 온 이른바 '수도권 날다람쥐'가 경찰에 붙잡혔습니다.경기 용인동부경찰서는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(상습절도) 혐의로 50대 후반의 A 씨를 구속했다고 오늘(20일) 밝혔습니다.또 A 씨의 범행을 도운 60대 B 씨를 특수절도 혐의로 형사 입건해 조사 중입니다.A 씨는 2022년 9월부터 최근까지 심야 시간을 틈타 경기 용인과 광주, 성남, 의왕, 과천, 양평, 이천 등지의 타운하우스와 고급 단독주택 등에 몰래 들어가 30여 차례에 걸쳐 현금과 귀금속 등 5억 원 이상의 금품을 훔친 혐의를 받고 있습니다.B 씨는 A 씨의 요청에 따라 그를 범행 장소 부근까지 차로 태워다 준 혐의를 받습니다.A 씨의 범행은 경찰의 추적에도 수년간 꼬리를 잡히지 않을 정도로 치밀했습니다.그는 범행 대상을 선정할 때 반드시 야산이 인접한 곳을 타깃으로 삼았습니다.산 주변에는 도심과 달리 CCTV가 거의 없어 침입부터 도주까지 자기 모습을 철저히 숨길 수 있었기 때문입니다.A 씨는 B 씨의 차에 타고 등산로에 내린 뒤 산을 넘어 범행 대상에 접근했습니다.이어 내부에 사람이 없는 것을 확인한 후 일자 드라이버나 노루발 못뽑이(빠루) 등을 소지한 상태에서 복면을 쓴 채 가스 배관을 타고 안으로 침입했습니다.침입 직후에는 발자국을 숨기기 위해 덧신을 신었고, 첫발을 뗀 곳에는 물을 뿌리는 등 흔적을 지웠습니다.범행을 마치고는 다시 산을 올라 등산복으로 갈아입고 등산객으로 위장했으며, B 씨와 처음 헤어진 등산로가 아닌 아예 다른 장소에서 만나 차를 타고 도주했습니다.이런 수법을 쓴 A 씨는 무려 4년 가까이 신출귀몰한 절도 행각을 계속할 수 있었습니다.용인동부경찰서는 관내에서 사건이 잇따른 지난달 12일 19명 규모의 전담팀을 편성해 수사에 착수했습니다.경찰은 사건 현장 일대의 CCTV 900여 대의 영상을 분석하는 등 추적 끝에 용의자를 A 씨로 특정하고, 지난 16일 충북에서 A 씨를 붙잡았습니다.경찰은 A 씨를 상대로 조사한 결과 용인동부 지역 외에 다른 지역에서의 범죄 사실도 밝혀냈습니다.A 씨는 젊은 시절부터 무려 40여 년간 절도를 비롯한 여러 범죄를 저질러 온 전문 절도범으로, 숱한 경험을 통해 쌓은 노하우로 범행 대상 선정부터 침입, 절도, 도주까지 완벽히 해 경찰의 수사망을 피해 나갔습니다.그러던 중 이번에 용인동부경찰서 전담팀의 '끝장 수사'에 덜미를 잡혀버린 것입니다.최초 범행일로부터 3년 7개월 만의 일이었습니다.경찰은 A 씨 전과 기록의 경우 민감한 개인정보여서 언론에 밝힐 수 없다고 설명했습니다.경찰 관계자는 "경찰로서는 정말 할 수 있는 수사기법을 다 동원해 수사하면서 한 달 넘게 집에도 가지 못하고 범인 검거에 매달렸다"며 "범인이 산을 타고 다니며 신출귀몰한 절도 행각을 벌여 (전담팀에서) '날다람쥐'라는 별명을 붙이기도 했다"라고 말했습니다.