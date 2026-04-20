[자막뉴스] 세대 거듭할수록 느는 '쉬었음 청년'…20년 사이 3배 가까이 뛰어 22만 명에 달해 "청년고용 위기 이어져"

특정 사유 없이 일을 하지 않거나 구직활동을 하지 않는 사람을 뜻하는 '쉬었음' 청년이 세대를 거듭할수록 늘어나고 첫 취업까지 걸리는 기간도 길어지는 것으로 나타났습니다.



한국경영자총협회가 오늘(20일) 발표한 '청년 일자리 창출을 위한 개선 과제'에 따르면 2024년 기준 당시 25세에서 29세인 1995년에서 1999년생의 쉬었음 인구는 총 21만 7천 명으로 집계됐습니다.



지난 2004년 당시 1975년생에서 1979년생의 쉬었음 인구인 8만 4천 명의 두 배를 훌쩍 뛰어넘을 정도로 이전 세대와 비교해 크게 늘었습니다.



연도별로 보면 쉬었음 청년(15∼29세)은 2023년 이래 3년 연속 증가했는데 대졸 이상 고학력자가 증가세를 주도했습니다.



대졸 이상 쉬었음 청년은 2023년부터 증가세를 보이며 15만 3천 명을 기록했고 2024년 17만 4천 명, 2025년 17만 9천 명으로 계속 늘었습니다.



고졸 이하 쉬었음 청년은 지난 2022년 25만 7천명부터 올해 25만여 명까지 큰 변동을 보이지 않았습니다.



최근에 태어난 세대일수록 첫 취업까지 걸리는 기간도 길어졌는데 1995∼1999년생이 학교 졸업 후 첫 취업까지 걸린 기간은 12.77개월(2024년 기준)로, 1975∼79년생의 10.71개월(2004년 기준)보다 2개월 이상 길었습니다.



신규 채용으로 분류되는 '근속 1년 미만자' 가운데 청년층 비중도 2006년 33.6%에서 2025년 25.2%로 20년 사이에 8.4%포인트 하락했습니다.



경총은 청년 고용 부진의 원인으로 인력수급의 부조화와 정년 60세 의무화, 저성장 고착화 등을 꼽았습니다.



최문석 경총 청년ESG팀장은 "최근 청년고용률이 23개월 연속 줄어들고 20~30대 쉬었음 청년이 작년 70만 명을 넘어서는 등 청년고용 위기가 이어지고 있다"며 "쉬는 청년을 노동시장으로 유인하고 일하고 싶은 청년에게 일할 기회를 제공하는 특단의 대책이 필요하다"고 강조했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 이현지, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)