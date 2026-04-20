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호르무즈 빠져나온 100만 배럴급 유조선 다음 달 8일 국내 입항

이성훈 기자
작성 2026.04.20 13:59 조회수
호르무즈 빠져나온 100만 배럴급 유조선 다음 달 8일 국내 입항
▲ 호르무즈 유조선

호르무즈 해협 봉쇄를 뚫고 빠져나온 유조선이 다음 달 8일 국내에 입항할 예정이라고 로이터통신이 오늘(20일) 보도했습니다.

로이터통신에 따르면 몰타 선적 유조선 오데사(Odessa)호가 지난 13일 호르무즈 해협을 통과해 한국으로 향하고 있습니다.

오데사호는 석유 100만 배럴을 실을 수 있는 수에즈맥스급 유조선으로, 현대오일뱅크 정유시설에서 화물을 하역할 예정이라고 로이터는 덧붙였습니다.

런던증권거래소그룹(LSEG)과 선박 추적 데이터 업체 케이플러(Kpler)에 따르면 해당 유조선은 자동식별장치(AIS)를 끄고 항해하다가 17일 아랍에미리트(UAE) 푸자이라항 근처에서 다시 포착된 것으로 알려졌습니다.

선박 위치정보 제공 업체 베셀 파인더에 따르면 오데사호는 오늘 오전 인도 연안에 있는 것으로 확인됐으며, 다음 달 8일 오전 대산항에 도착할 예정입니다.

오데사호에는 약 100만 배럴의 원유가 선적된 것으로 전해졌습니다.

이는 한국의 하루 원유 소비량의 절반 수준입니다.

원유는 HD현대오일뱅크가 계약한 물량으로, 하역 작업을 거친 뒤 탱크에 저장돼 대산석유화학단지에서 정제될 예정입니다.

앞서 이란은 2월 28일 미국과 이스라엘의 공격으로 전쟁이 발발하자 보복 차원에서 전 세계 에너지 수송량의 20%가 지나는 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄했습니다.

이후 17일 재개방을 발표했다가 하루 만에 재봉쇄한 바 있습니다.

미국은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 맞서 역봉쇄를 이어가고 있습니다.
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