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[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

조성현 기자
작성 2026.04.20 14:04 조회수
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1. 호르무즈 해협을 역봉쇄하고 있죠. 미국이 봉쇄를 뚫으려던 이란 국적 화물선을 향해서 실탄을 발사한 뒤 무력으로 나포했습니다. 그러자 이란도 미국 군함을 드론으로 보복 공격했다고 주장하고 나섰습니다. 호르무즈 해협의 긴장이 다시 고조되면서 종전 협상이 열릴지조차 불투명해진 상황입니다.

2. 말씀드린 것처럼 미국과 이란의 휴전 시한, 미국 시간 기준 하루 앞으로 다가왔습니다. 그런데 양측의 2차 휴전 협상 소식 아직까지 들려오지 않고 있습니다. 트럼프 미국 대통령은 이란과의 협상팀이 현지 시간으로 20일 파키스탄 이슬라마바드에 있을 거라고 SNS에 올리기는 했는데, 이란 매체들은 미국의 해상 봉쇄가 계속되는 한 협상은 없을 거라고 강조하고 있습니다.

3. 이재명 대통령은 인도를 국빈 방문하고 있습니다. 잠시 후 모디 인도 총리와 정상회담을 할 예정입니다. 인도와의 경제, 문화 교류 확대와 함께 중동 위기 속 공급망 공조에 대한 논의가 오갈 것으로 전망되고 있습니다.

4. 북한이 어제(19일) 김정은 총비서가 참관한 가운데 집속탄과 지뢰 살포탄을 넣은 지대지 단거리 탄도미사일 시험을 실시했습니다. 악마의 무기로 불리는 집속탄 시험을 또다시 실시한 건데, 이번에는 발사 장면도 처음으로 공개했습니다.
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