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경찰, '비위 경보' 발령…특별감사·감찰도 실시

손기준 기자
작성 2026.04.20 13:10 조회수
경찰, '비위 경보' 발령…특별감사·감찰도 실시
▲ 경찰청

경찰이 '비위 경보'를 발령하는 한편 특별감사·감찰활동도 실시하기로 했습니다.

경찰청에 따르면 유재성 경찰청장 직무대행은 오늘(20일) 경찰 내부 게시판에 공직기강 확립을 당부하는 서한문을 게재했습니다.

서한문 속엔 전국 경찰관서를 대상으로 다음 달 3일까지 2주간 비위 경보를 발령하고 관서장 주관 대책 회의와 비위 예방 교육을 실시한단 내용이 담겼습니다.

이와 함께 직무 비위 첩보 집중 수집, 수사 및 여성청소년 기능에 대한 합동 특정감사를 실시하는 등 특별감사·감찰 활동도 벌입니다.

6·3 지방선거를 앞두고 정치적 중립이 요구되고 사건 처리의 완결성이 중요해진 만큼 '정치적 중립·공직기강 확립' 점검 활동도 함께 이뤄집니다.

박성주 국가수사본부장도 수사 비위 및 미진 사례를 근절하고자 오늘 오후 5시 전국 수사지휘부 화상회의를 개최할 예정입니다.

경찰의 이번 조치는 '남양주 스토킹 살인' 사건 부실 대응, 고 김창민 영화감독 상해치사 사건 부실 수사 의혹, 수사 정보 유출 의혹으로 인한 경찰청 압수수색이 잇따르며 경찰에 대한 불신이 커진 점을 고려한 조치로 해석됩니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
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