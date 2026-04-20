[날씨] 전국 곳곳에 비…때 이른 더위 '주춤'

오늘(20일) 전국 곳곳에 비가 내립니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면요.



비구름이 주로 서쪽 지역을 중심으로 위치해 있고 약하게 내리고 있습니다.



오늘 대부분 지역에서 5mm 안팎의 비가 예상되고 늦은 오후가 되면서 차차 그치겠습니다.



비구름이 몰려오면서 때 이른 고온 현상은 한풀 꺾였습니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 19도로 어제 낮보다 10도가량 낮겠고요.



오후부터는 북서쪽에서 찬 공기가 내려오며 내일 아침 쌀쌀하겠습니다.



급격한 기온 변화에 일부 강원 남부 산지와 충청, 전북 북부 지역에 4월 하순 최초로 한파주의보가 내려졌습니다.



북서풍을 타고 황사가 유입되면서 오늘 서쪽 지역을 중심으로 공기가 탁할 텐데요.



일부 수도권과 충청, 전북과 광주 지역에서는 밤 한때 미세먼지 농도 매우 나쁨 수준까지 치솟을 때 있겠습니다.



비의 양이 충분치 않아서 대기의 건조함을 달래주기는 어렵겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면요.



춘천의 낮 최고 기온 18도, 대전 20도, 부산은 23도 예상됩니다.



수요일과 목요일 사이 제주와 남부 지방을 중심으로는 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)