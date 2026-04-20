"김정은 대만족"…'악마의 무기' 시험 또 실시

<앵커>



북한이 어제(19일) 김정은 총비서가 참관한 가운데 집속탄과 지뢰 살포탄을 넣은 지대지 단거리 탄도미사일 시험을 실시했습니다. 악마의 무기로 불리는 집속탄 시험을 또다시 실시한 건데 이번엔 발사 장면도 처음으로 공개했습니다.



김아영 기자입니다.



<기자>



목표 지점인 무인도를 중심으로 파편들이 사방으로 흩뿌려지듯 확산됩니다.



북한이 어제 김정은 총비서가 참관한 가운데, 개량형 지대지 전술 탄도미사일 화성 11라형의 탄두 시험을 실시했다며 공개한 장면입니다.



시험 목적은 산포 전투부와 파편지뢰 전투부, 즉 집속탄과 지뢰 살포탄의 특성과 위력을 확인하는 거라고 밝혔습니다.



북한은 지난 6일부터 8일까지 또 다른 단거리 탄도미사일인 화성 11가에 집속탄 탄두를 탑재해 발사하는 실험을 진행했지만, 김정은 참관과 함께 발사 장면을 공개한 건 이번이 처음입니다.



북한은 미사일 5기가 136km를 날아가 표적 지역인 함경북도 앞 알섬 주변 12.5~13헥타르 면적을 매우 높은 밀도로 강타했다고 주장했습니다.



지난 시험 때보다 1.8배가량 파괴 면적이 넓어졌다고 주장한 것으로 축구장 19개 크기에 해당합니다 집속탄은 탄두 하나에 수십에서 수백 개의 새끼 폭탄이 들어가 있어 요격이 어렵고 살상력이 큰 '악마의 무기'로 불립니다.



김정은은 결과에 '대만족'을 표하면서 미사일 탄두 연구를 지난 5년간 진행했다는 사실을 공개했습니다.



최근 중동 전쟁에서 집속탄의 효력을 실감한 만큼 북한이 탄두 개발에 보다 박차를 가할 거란 전망도 나옵니다.



앞서 합참은 어제 오전 6시 10분쯤 북한이 함경남도 신포 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일을 여러 발 발사했고 140km를 비행한 것으로 파악했습니다.



(영상편집 : 최진화)