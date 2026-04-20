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[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

심우섭 기자
작성 2026.04.20 12:06 조회수
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1. 미국이 호르무즈 해협에서 이란 국적 화물선을 강제 나포한 데 대해 이란이 드론으로 보복 공격을 감행하며 양측의 군사적 긴장이 다시 고조되고 있습니다. 이란이 종전 협상 참여 여부를 확정하지 않는 상황에 당초 예정되었던 종전 협상의 개최 여부도 불투명해졌습니다.

2. 북한이 집속탄두를 적용한 탄도미사일 시험 발사에 성공했고 이는 대남 타격 수단의 고도화와 다변화가 목적이라고 조선중앙통신을 통해 보도했습니다. 딸 주애가 동행한 가운데 시험 발사 현장을 참관한 김정은 위원장은 정밀한 표적 타격 결과에 큰 만족을 표한 것으로 전해졌습니다.

3. 인도를 국빈 방문한 이재명 대통령이 잠시 후 모디 인도 총리와 정상회담을 합니다. 인도와의 경제, 문화 교류 확대와 함께 중동 위기 속 공급망 공조에 대한 논의가 오갈 전망입니다.

4. 오늘(20일) 전국 곳곳에 비가 내리면서 때 이른 더위가 물러가겠습니다. 늦은 오후부터 대부분 비는 그치겠지만 찬 공기가 내려오면서 내일 아침은 기온이 뚝 떨어지겠습니다.
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