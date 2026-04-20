추성훈 "김종국, 수건처럼 가벼웠다"…'상남자의 여행법' D-1, '긁 배틀' 예고

'상남자의 여행법' 추성훈, 김종국, 대성이 첫 방송을 하루 앞두고 거침없는 '긁 배틀'을 예고하며 기대감을 높이고 있다.



오는 21일(화) 밤 8시 40분 첫 방송되는 SBS Plus '상남자의 여행법 in 규슈'는 대한민국 대표 상남자들이 본능에 따라 일본 규슈를 여행하는 '쌩 날 것' 여행기다. 추성훈, 김종국, 그리고 막내 대성이 합류해 넘치는 에너지와 유치한 승부욕으로 가득한 브로맨스를 선보일 예정이다.



앞서 진행된 촬영에서 세 사람은 출국을 위해 공항에 모인 순간부터 쉴 틈 없는 '티키타카'로 웃음을 자아냈다.



막내 대성은 '패밀리가 떴다' 이후 16년 만에 예능에서 재회한 김종국과의 '실눈 형제' 투샷에 감격하며 '그 시절' 댄스를 선보였다. 이에 김종국은 "요즘 스타일 아니다"라며 춤 단속에 나섰지만, 대성은 굴하지 않고 추성훈까지 합류하자 "인사법 안 만들어요?"라며 '라떼' 감성을 드러내 현장을 폭소케 했다.



추성훈은 과거 '패밀리가 떴다'에서 화제가 됐던 '김종국 패대기 사건'의 전말(?)을 공개하며 김종국의 자존심을 건드렸다. 당시를 회상하며 "종국이 수건처럼 너무 가벼웠다"고 한마디 던진 것. "내가 들려줬지"라며 허세를 부리는 김종국과 이를 놀리는 추성훈의 티격태격 케미가 웃음을 예고한다.



이에 질세라 김종국은 최근 '예능 핫가이'로 떠오른 추성훈을 향해 "2년 바짝 하고 그만둘 사람처럼 일을 하더라"는 '팩트 폭격'을 날려 웃음바다를 만들었다.



제작진은 "여행의 설렘과 브로맨스가 특징인 남성 예능의 재미를 동시에 맛볼 수 있는 프로그램"이라며 "명실공히 '예능 선수'인 추성훈, 김종국, 대성의 역대급 웃음 사냥을 기대해달라 "고 전했다.



상남자들의 아드레날린 폭발 여행기, SBS Plus '상남자의 여행법 in 규슈'는 오는 21일 화요일 밤 8시 40분에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)