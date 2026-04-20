뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "난 이미 전과자 무서울 거 없어"…'성범죄 징역' 출소 후 '흉기' 들고 위협하더니

김지욱 기자
작성 2026.04.20 13:40 조회수
PIP 닫기
성범죄로 복역하고도 또다시 흉기로 여성을 위협해 성폭행하려 한 남성이 항소심에서도 중형을 선고받았습니다.

대전고법 제1-2형사부는 성폭력범죄의처벌등에관한특례법 위반 특수강간 혐의로 기소된 A 씨에게 원심과 같은 징역 8년을 선고했습니다.

A 씨는 지난해 10월 1일 대전의 한 마사지 업소에서 여성을 흉기로 위협해 성폭행하려 한 혐의로 기소됐습니다.

A 씨는 미리 흉기를 구매해 준비한 뒤 범행 대상을 물색했던 것으로 조사됐습니다.

검찰에 따르면 A 씨는 "이미 전과가 있어 무서울 게 없다"며 여성을 협박해 인근 숙박업소로 데려간 것으로 알려졌습니다.

A 씨는 앞선 지난 2016년 특수강도 강간죄로 징역 4년을 선고받아 한 차례 복역한 전과가 있습니다.

출소한 지 5년 만에 또 같은 종류의 범행을 저지르려 한 겁니다.

다만 이번엔 여성 지인의 신고로 체포돼 범행은 미수에 그쳤습니다.

1심 재판부는 A 씨를 향해 "사전에 범행을 치밀하게 계획한 점 등에 비춰보면 죄책이 매우 무겁고 피해자로부터 용서받지 못했다"라며 A 씨에게 징역 8년을 선고했습니다.

또 재범 위험성 평가 결과 등을 토대로 위치추적 전자장치인 전자발찌 15년 부착을 명령했습니다.

A 씨는 형이 너무 무겁고 전자발찌 부착이 부당하다고 항소했으나 2심 재판부는 기각했습니다.

(취재: 김지욱, 영상편집: 김나온, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김지욱 기자 사진
김지욱 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지