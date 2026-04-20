종전협상 시계제로…"이란, 트럼프 새로운 확전 획책 의심"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

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이란 측은 도널드 트럼프 미국 대통령이 협상을 미끼로 새로운 확전을 획책하는 것으로 의심하고 있다고 영국 일간 텔레그래프가 카타르 위성방송 알자지라를 인용해 보도했습니다.이 신문에 따르면 한 이란 관계자가 알자지라에 "협상 개최에 관한 트럼프의 발언과 현재 이란과 미국 사이에서 실제로 벌어지는 일 사이에 불일치가 있다"며 "적이 기만책을 쓰고 있으며 새로운 확전 단계를 시작하려는 참이라고 생각한다"고 말했습니다.중동으로 미군 증원군이 계속 투입되는 가운데 19일(현지시간) 트럼프 대통령이 백악관 상황실에서 민감한 안보 회의를 소집한 상황에서 이란 측의 의심은 더욱 깊어지는 것으로 보입니다.파키스탄 등 중재국들은 한 차례 결렬됐던 휴전 협상을 20일 재개하기를 희망하고 있습니다.미국은 자국 협상대표단을 보냈다고 밝혔지만 이란 측은 협상 재개 여부를 밝히지 않고 있습니다.이슬람혁명수비대(IRGC)와 연계가 있는 이란 국영 타스님통신은 미군이 오만만에서 이란 선적 컨테이너선 투스카호를 공격한 데 대한 대응으로 일부 미국 군함들에 드론 공격을 가했다고 주장했습니다.이 발표는 IRGC와 정규군을 포함한 이란 군부 전체의 통합 작전을 지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부의 대변인이 미국의 투스카호 공격을 휴전 합의 위반이고 해상 해적 행위라고 비난하면서 즉각 보복 조치에 즉각 나설 것이라고 경고한 직후에 나왔습니다.앞서 18일에는 레자 탈라에이 이란 국방부 대변인이 미국과의 전쟁이 끝나지 않았다며 이란이 "외교 기만책"에 대응할 것이라고 강조한 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)