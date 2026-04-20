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경기도민 78% "부동산 불법 심각"…20대는 '전세사기' 가장 우려

최호원 기자
작성 2026.04.20 11:16 조회수
부동산 정책 관련 인식조사 (사진=경기도 제공, 연합뉴스)
▲ 부동산 정책 관련 인식조사

경기도민 10명 중 8명은 현재 부동산 시장 내 불법행위가 심각한 수준이라고 인식하는 것으로 조사됐습니다.

20일 경기도가 도민 1천 명을 대상으로 실시한 부동산 정책 관련 인식조사 결과를 보면, 전체 응답자의 78%가 부동산 시장에 대해 '불법행위가 심각하다'고 답했습니다.

가장 큰 문제로는 '전세사기 등 임대차 관련 범죄(36%)'를 꼽았고, '담합 등 인위적 가격 상승행위(21%)', '기획부동산 등 토지투기 행위(18%)', '아파트 분양권 관련 범죄(10%)' 등이 뒤를 이었습니다.

연령별로는 인식 차이가 나타났습니다.

20대(18~29세)는 '전세사기 등 임대차 관련 범죄(60%)'를 가장 심각한 문제라고 인식한 데 비해 50대(50~59세)는 '집값 담합 등 인위적 가격 상승 행위(30%)'를 가장 큰 문제라고 봤습니다.

이런 불법행위에 대해 응답자의 90%가 경기도 차원의 단속 강화가 필요하다는 의견을 냈습니다.

주택시장 안정을 위한 우선 과제로는 '다주택자 등 보유세 강화(29%)'라는 응답이 가장 많았고, '주택공급 확대(21%)', '주거비 부담 완화(21%)', '금융규제 관리(20%)' 등이 뒤를 이었습니다.

공공주택 정책과 관련해서는 '중산층까지 공급 확대(78%)', '중대형 평형 확대(74%)', '지분적립형 주택 도입 필요성(80%)' 등에 대해 도민 대다수가 찬성하는 것으로 나타났습니다.

손임성 경기도 도시주택실장은 "이번 조사를 통해 부동산 시장 질서 확립과 주거 안정을 위한 도민 요구를 확인할 수 있었다"며 "전세사기 단속 강화와 AI 기반 사기피해 예방 시스템 도입, 공공주택 공급 확대 등을 통해 실효성 있는 정책을 추진하겠다"고 말했습니다.

이번 조사는 경기도의 의뢰를 받아 ㈜엠브레인퍼블릭이 유·무선 RDD 전화면접 방식으로 수행했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p입니다.

(사진=경기도 제공, 연합뉴스)
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