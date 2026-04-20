[영상] "인공지능 AI시대 근본은 읽기·걷기·쓰기"…인천시교육청, '제3회 읽걷쓰 출판전시회' 개최

▲ '제3회 읽걷쓰 출판전시회'

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인천광역시교육청이 책을 매개로 읽기와 걷기, 쓰기의 가치를 공유하는 독서 문화 행사인 '2026 제3회 읽걷쓰 출판전시회'를 지난주 개최했습니다.17일부터 이틀 동안 중구 상상플랫폼에서 열린 이번 행사는 시민과 학생, 작가가 한데 어우러져 읽기·걷기·쓰기'의 교육적 가치를 공유하고 학교와 공공 도서관이 지역사회와 함께 독서 활동과 글쓰기 성과를 시민 누구나 체험할 수 있도록 마련됐습니다.특히 올해는 '독서 국가, 독서 인천'을 주제로, 시 교육청이 그동안 일구어 온 독서 문화의 발자취를 돌아보고, 학생과 시민이 직접 책을 쓰고 펴내는 생생한 출판 현장을 나누는 자리로 꾸며졌습니다.도성훈 인천시교육감의 환영사에 이어 도종환 시인과 조희연 독서 국가 추진위원회 위원장이 독서의 가치를 주제로 각각 강연했습니다.본격적인 전시회에서는 작가 초청 북콘서트를 비롯해 읽걷쓰 출판도서 전시와 독서문화 체험프로그램 등이 운영됐습니다.도성훈 교육감은 "읽걷쓰 출판전시회는 학생과 시민이 책을 읽는 독자를 넘어, 직접 쓰고 펴내는 저자로 만나는 자리"라며 "앞으로도 학교와 공공도서관, 지역사회가 함께하는 독서문화 생태계 조성에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.