[자막뉴스] '와장창' 종전 협상 깨지는 소리?…"드론으로 미 군함 타격"

이란군이 자국 선박을 나포한 미국에 대한 대응으로 미군 군함에 무인 항공기 공격을 감행했다고 주장했습니다.



이란 반관영 매체인 타스님 통신은 오늘 하탐 알안비야 중앙사령부 대변인을 인용해 미군 군함을 직접 타격했다고 보도했습니다.



이란 중앙지휘부는 "미국의 해적 행위와 공격이 지속될 경우 군사적 대응도 계속될 것"이라고 경고하며, 이번 미군의 나포 행위를 휴전 합의 위반으로 규정하고 보복 방침을 명확히 했습니다.



다만 미군은 이란의 군함 타격 주장에 대해 현재까지 별다른 입장을 내놓지 않고 있습니다.



이 때문에 이란군이 실제로 드론을 이용해 미국 군함에 군사적 보복을 가했는지, 아니면 반관영 매체를 활용한 정치적 선전인지는 확인되지 않고 있습니다.



이란이 주장하고 있는 드론 공격 발표는 미국이 이란 선박을 나포한 데 대한 대응으로 이뤄졌습니다.



트럼프 미국 대통령은 소셜미디어를 통해 이란 화물선 '투스카'호가 미국의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도해 이를 저지했다고 밝혔습니다.



미 중부사령부 설명에 따르면, 반다르 아바스로 향하던 투스카호가 6시간 동안 미군의 경고를 무시했고, 이에 미군이 기관실 소개를 명령한 뒤 구경 5인치의 MK45 함포를 여러발 쏴 추진장치를 무력화습니다.



[미 해군 선원 : 모터 선박 투스카, 엔진룸을 비워라. 정지하지 않으면 엔진을 파괴하기 위한 함포 사격을 실시하겠다.]



이후 미 31해병원정대가 투스카호에 승선했습니다.



현재 투스카호는 억류 중인 상태입니다.



2차 종전 협상을 앞두고 '세계 에너지 동맥'인 호르무즈 해협의 긴장이 최고조에 달하면서 당장 내일 만료되는 '2주 휴전'과 협상에도 심각한 악재가 될 것으로 보입니다.이란군이 자국 선박을 나포한 미국에 대한 대응으로 미군 군함에 무인 항공기 공격을 감행했다고 주장했습니다.



이란 반관영 매체인 타스님 통신은 오늘 하탐 알안비야 중앙사령부 대변인을 인용해 미군 군함을 직접 타격했다고 보도했습니다.



이란 중앙지휘부는 "미국의 해적 행위와 공격이 지속될 경우 군사적 대응도 계속될 것"이라고 경고하며, 이번 미군의 나포 행위를 휴전 합의 위반으로 규정하고 보복 방침을 명확히 했습니다.



다만 미군은 이란의 군함 타격 주장에 대해 현재까지 별다른 입장을 내놓지 않고 있습니다.



이 때문에 이란군이 실제로 드론을 이용해 미국 군함에 군사적 보복을 가했는지, 아니면 반관영 매체를 활용한 정치적 선전인지는 확인되지 않고 있습니다.



이란이 주장하고 있는 드론 공격 발표는 미국이 이란 선박을 나포한 데 대한 대응으로 이뤄졌습니다.



트럼프 미국 대통령은 소셜미디어를 통해 이란 화물선 '투스카'호가 미국의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도해 이를 저지했다고 밝혔습니다.



미 중부사령부 설명에 따르면, 반다르 아바스로 향하던 투스카호가 6시간 동안 미군의 경고를 무시했고, 이에 미군이 기관실 소개를 명령한 뒤 구경 5인치의 MK45 함포를 여러발 쏴 추진장치를 무력화습니다.



이후 미 31해병원정대가 투스카호에 승선했습니다.



현재 투스카호는 억류 중인 상태입니다.



2차 종전 협상을 앞두고 '세계 에너지 동맥'인 호르무즈 해협의 긴장이 최고조에 달하면서 당장 내일 만료되는 '2주 휴전'과 협상에도 심각한 악재가 될 것으로 보입니다.



(취재: 이현영 / 영상편집: 안준혁 / 디자인: 양혜민 / 제작: 디지털뉴스부)