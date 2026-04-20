앉았다 일어나니 사라진 지갑…벌금형 뒤집고 '무죄'

▲ 법원

버스 좌석에 놓여 있던 지갑을 깔고 앉은 뒤 엉덩이를 들썩거리는 행동을 하며 지갑을 가져간 혐의로 1심에서 벌금형을 선고받은 60대가 항소심에서 무죄를 선고받았습니다.창원지법 형사5-2부(한나라 부장판사)는 점유이탈물횡령 혐의로 재판에 넘겨져 벌금 50만 원을 선고받은 60대 A 씨의 원심을 파기하고, 무죄를 선고했습니다.A 씨는 2024년 8월 29일 경남 김해시 한 버스 안에서 현금 20만 원이 든 지갑을 습득해 가져간 혐의로 기소됐습니다.그러나 버스 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상 등에는 A 씨가 지갑을 습득해 가져가는 장면이 촬영돼 있지 않았습니다.다만 이 영상에서 A 씨가 당시 지갑이 있는 좌석에 그대로 앉은 다음 한참 엉덩이를 들썩이거나 양손을 번갈아 엉덩이 아래 넣었다 빼거나 손으로 가방을 옮기고 쓸어내리는 등 행동은 확인됐습니다.1심 재판부는 이 같은 영상 내용과 함께 "A 씨가 좌석에 앉기 전에 이미 시선이 좌석 위 지갑을 향했으나 이를 치우지 않고 깔고 앉았고, 일어났을 때 사라졌다"며 A 씨가 지갑을 가져갔다고 인정해 유죄로 판단했습니다.이러한 판단은 2심에서 달라졌습니다.항소심 재판부는 "A 씨가 지갑을 직접 습득해 가져가는 장면은 CCTV 영상에 촬영돼 있지 않은 데다 승객에 대한 조사는 이뤄지지 않았고, A 씨가 지갑을 가져갔다는 것을 본 목격자도 없다"며 "A 씨는 수사기관에서부터 항소심에 이르기까지 일관되게 지갑을 습득한 사실이 없다고 주장하고 있다"고 판시했습니다.이어 "피해자 지갑은 금전적 가치가 크지 않은 데다 손주 돌보미로 경제활동을 하면서 아무런 범죄 전력이 없는 A 씨가 형사처벌 위험을 감수하고 지갑을 습득할 동기가 분명하지 않다"며 "A 씨는 당시 입은 반바지와 들고 있던 도시락이 불편해 엉덩이를 들썩이는 등 행동을 했다는 취지를 수긍하지 못할 것은 아니다"며 무죄 판단 이유를 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)