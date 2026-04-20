1분기 전국 아파트 분양 1.7만호…전분기보다 61.5%↓

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▲ 부동산R114 자료

올 1분기 전국 아파트 분양 물량이 직전 분기 대비 60% 이상 감소한 것으로 나타났습니다.오늘(20일) 부동산R114에 따르면 올 1분기 전국 아파트 일반분양 물량은 1만 7,216가구로 직전 분기 대비 61.5% 감소했습니다.2011년 1분기(1만 6,13가구) 이후 분기 물량으로는 지난해 1분기(1만 2,358가구)에 이어 두 번째로 적습니다.다만 지난해 1분기는 전년 12월 비상계엄 사태 이후 정국 불안이라는 요인으로 다수 사업장의 분양 일정이 연기됐으나 올 1분기는 이런 이슈가 없어 물량 감소의 의미가 크다는 분석이 나옵니다.지역별로는 경기(6,694가구)가 가장 많았으나 직전 분기 대비 68% 감소했고, 이어 충남(1,849가구), 경북(1,777가구), 부산(1,586가구), 인천(1,530가구), 서울(1,525가구) 등이 1천 가구를 넘겼습니다.대구, 광주, 강원, 충북, 세종 5개 지역에서는 1분기 분양이 없었습니다.전국 17개 시도 중 직전 분기보다 분양이 증가한 곳은 서울(821가구→1,525가구)과 경북(1,491가구→1,777가구) 2곳이었습니다.(사진=더피알 제공, 연합뉴스)