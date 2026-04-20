'2위' 맨시티, 선두 아스널 발목 잡았다…'홀란 결승골' 로 2대 1 승리

▲ 승리를 기뻐하는 맨시티의 엘링 홀란

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 맨체스터 시티(이하 맨시티)가 선두 아스널을 잡고 10경기 연속 무패 행진을 펼치며 역전 우승을 향한 잰걸음을 이어갔습니다.맨시티는 오늘(20일, 한국시간) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 아스널과 2025-2026 EPL 33라운드 홈 경기에서 2대 1로 승리했습니다.이로써 맨시티는 최근 2연승에 10경기 연속 무패(7승 3무)를 이어가며 승점 67을 기록, 한 경기를 더 치른 아스널(승점 70)과 승점 차를 3으로 줄이며 선두 뒤집기의 발판을 마련했습니다.반면 2연패를 당한 아스널은 7라운드부터 이어져 온 선두 유지에 비상이 걸렸습니다.맨시티는 전반 16분 만에 라얀 셰르키의 놀라운 발재간으로 먼저 골 맛을 봤습니다.페널티지역 오른쪽 앞에서 볼을 이어받은 셰르키는 아스널 수비수 4명을 드리블로 농락한 뒤 골 지역 오른쪽에서 오른발 슈팅으로 득점했습니다.하지만 맨시티의 기쁨도 잠시.맨시티 골키퍼의 치명적인 실수로 동점 골을 헌납했습니다.자기 진영 왼쪽 터치라인에서 마테우스 누네스가 골키퍼 잔루이지 돈나룸마에게 스로인으로 볼을 건네줬습니다.돈나룸마가 골 지역 왼쪽 부근에서 패스하려던 순간 아스널의 원톱 스트라이커 카이 하베르츠가 빠르게 쇄도하며 오른발을 길게 내뻗었고, 볼은 하베르츠의 발에 맞고 굴절돼 골대로 빨려들었습니다.벤치에서 실점 장면을 지켜보던 페프 과르디올라 감독은 속이 타는 듯 생수를 벌컥이는 장면이 중계화면에 잡혔습니다.전반을 1대 1로 마친 맨시티는 마침내 후반 20분 추가 골이 터졌고, 주인공은 '간판 골잡이' 엘링 홀란이었습니다.역습에 나선 맨시티는 페널티지역 왼쪽에서 니코 오라일리가 밀어준 패스를 반대쪽에서 도사리던 홀란이 왼발 슈팅으로 득점에 성공했습니다.아스널의 동점 골이 나오지 않으면서 홀란의 추가 골은 이날 맨시티의 승리를 부른 결승 골이 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)