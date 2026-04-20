직방 "5월 수도권 입주 물량 3,161가구…올들어 최저"

▲ 아파트

다음 달 수도권 아파트 입주 물량이 올해 들어 최저 수준으로 전망됐습니다.오늘(20일) 직방에 따르면 올 5월 전국 아파트 입주 물량은 1만 1,685가구로 지난해보다 32.8%, 전월과 비교하면 28.4% 각각 감소할 것으로 예상됩니다.수도권(3,161가구)은 전월 대비 61.4% 감소하며 올해 월별 기준 최저치를 기록할 것으로 보입니다.서울은 송파구 가락동 더샵송파루미스타(179가구), 강동구 길동 디아테온(64가구), 천호동 비오르(53가구) 3개 단지에서 296가구가 입주합니다.규모가 크지 않아 서울 내 수급 영향은 제한적입니다.경기권에서는 화성시 봉담읍 봉담중흥S클래스센트럴에듀(806가구), 안양시 안양자이더포레스트(483가구), 성남시 엘리프세곡스카이(320가구) 등 5개 단지에서 2,064가구가 입주 예정입니다.인천은 루원시티 도시개발사업지구 내 루원시티서한이다음(801가구) 1개 단지가 입주합니다.비수도권에서는 경북 2,888가구, 경남 1,390가구, 대전 1,349가구 등 모두 8,.524가구(13개 단지)가 입주를 앞두고 있습니다.김은선 직방 빅데이터랩장은 "5월 수도권 입주 물량은 일시적 조정 구간을 거치는 것"이라면서도 "입주 물량 감소는 임대차 시장 불안을 자극할 수 있고, 전세대출 규제와 갭투자 축소로 임대 물량 공급도 제약받으면서 단기적으로 전세시장 내 수급 불안이 나타날 가능성이 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)