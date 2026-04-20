청소년, 담배보다 '약물 경험' 더 많다…'오남용 1위' 마약류는

▲ ADHD 자료사진

10대 청소년들의 약물 오남용이 사회적 문제로 떠오른 가운데, 흡연 경험이 있는 청소년보다 마약류 약물을 사용해본 청소년이 더 많다는 연구 결과가 나왔습니다.학습 집중력 향상을 위해 고카페인 음료를 섭취하는 문제 역시 여전한 것으로 나타났습니다.오늘(19일) 한국청소년정책연구원이 발표한 '청소년 유해약물 사용 실태 및 정책방안연구'에 따르면, 전국 중·고등학생 3천384명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과 응답자의 5.2%가 ADHD 치료제와 식욕억제제 등 마약류 7종 중 최소 1개 이상을 비의료용으로 사용해본 적이 있다고 답했습니다.이는 평생 한 번이라도 담배를 피운 경험이 있다는 청소년 비율 4.2%보다 높은 수치입니다.최근 청소년들이 가장 많이 오남용한 마약류는 ADHD 치료제로 조사됐습니다.지난 6개월 내 의료 목적 외에 마약류를 사용한 경험이 있는 청소년을 대상으로 어떤 약물인지 물은 결과, 24.4%가 ADHD 약을 꼽았습니다.이어 식욕억제제 20.0%, 수면제 13.3%, 신경안정제·항불안제 13.3% 순으로 나타났습니다.특히 ADHD 치료제는 오남용 빈도도 높았습니다.지난 6개월 동안 해당 약물을 복용한 청소년 중 23.1%는 한 달 평균 20회 이상 복용했다고 응답했으며, 6∼19회 복용했다는 응답도 7.6%를 차지했습니다.연구원은 "단순한 호기심을 넘어 집중력 향상이나 학업 효율 증진을 목적으로 약물을 사용하는 경향이 현실화하고 있다"고 분석했습니다.청소년들은 집중력을 높이기 위해 커피와 고카페인 음료에도 자주 의존하는 것으로 드러났습니다.고카페인 음료를 한 달에 1번 이상 마신다는 응답은 61.2%에 달했고, 10회 이상 마신다는 청소년도 10.8%로 집계됐습니다.카페인 음료를 마시는 이유로는 시험공부나 과제를 하기 위해서라는 응답이 57.8%로 가장 많았습니다.카페인을 섭취하지 않으면 하루가 힘들다고 느끼는 청소년은 전체의 11.2%였으며, 고등학교 2학년과 3학년에서 응답률이 각각 16.4%, 15.1%로 높게 나타났습니다.연구원은 학업과 입시 스트레스가 집중되는 시기에 피로 회복과 각성 유지를 위해 카페인에 의존하는 경향이 뚜렷하다며, 과열된 입시 경쟁 속에서 각성과 집중이 하나의 생존 전략으로 기능하고 있다고 설명했습니다.(사진=게티이미지코리아)