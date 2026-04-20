김시우, 시즌 3번째 '톱5'…PGA 투어 RBC 헤리티지 단독 3위

▲ 김시우

김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 시그니처 이벤트인 RBC 헤리티지(총상금 2천만 달러)에서 단독 3위에 올랐습니다.김시우는 오늘(20일, 한국시간) 미국 사우스캐롤라이나주 힐튼헤드 아일랜드의 하버타운 골프 링크스(파71·7천243야드)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 4개와 보기 1개를 합해 3언더파 68타를 치면서 최종 합계 16언더파 268타를 적어냈습니다.그는 연장전 끝에 우승을 차지한 맷 피츠패트릭(잉글랜드), 2위 스코티 셰플러(미국·이상 18언더파 266타)의 뒤를 이으며 순위표 상단에 이름을 올렸습니다.지난 시즌 단 한 차례 '톱5' 성적을 냈던 김시우는 올 시즌 11차례 출전 대회에서 벌써 3번째 '톱5'를 달성했습니다.김시우가 한 시즌 최대 톱5 성적을 냈던 건 2018-2019시즌으로, 총 4차례 기록했습니다.이번 대회는 1년에 8차례만 열리는 특급대회로 김시우의 선전이 더 의미 있습니다.김시우는 이번 대회를 통해 136만 달러(약 20억 원)의 상금을 챙겼습니다.2018년 준우승, 지난해 공동 8위에 오르는 등 이 대회에서 자주 좋은 성적을 냈던 김시우는 올해에도 인연을 이어갔습니다.그는 이날 세찬 바람 속에도 안정적인 경기력을 뽐냈습니다.2번 홀(파5)에서 두 번째 샷이 그린 앞 벙커에 떨어지는 불운을 겪었으나 정교한 벙커샷으로 공을 홀 옆 2.9ｍ 거리에 붙였고, 이후 침착하게 버디 퍼트에 성공하면서 산뜻하게 출발했습니다.4번 홀(파3)에선 정확한 티샷을 바탕으로 두 번째 버디를 낚았습니다.전반을 2언더파로 마친 김시우는 11번 홀(파4)에서 세 번째 버디, 15번 홀(파5)에서 네 번째 버디를 잡았습니다.마지막 홀인 18번 홀(파4)에선 2.9ｍ 파 퍼트를 놓치면서 이날 유일한 보기를 적어냈습니다.함께 출전한 임성재는 이날 버디 5개, 보기 4개로 1언더파 70타, 최종 합계 6언더파 278타를 치면서 공동 42위를 기록했습니다.피츠패트릭은 천신만고 끝에 시즌 두 번째 우승을 차지했습니다.3라운드까지 3타 차 단독 선두를 달리던 피츠패트릭은 4번 홀(파3)부터 17번 홀(파3)까지 타수를 줄이지 못하며 세계 랭킹 1위 셰플러에게 한 타 차 추격을 허용했습니다.마지막 홀(파4)에선 보기를 범하며 파세이브에 성공한 셰플러에게 공동 1위를 내줬습니다.피츠패트릭은 셰플러와 18번 홀 연장 승부를 펼쳤고, 과감한 코스 공략으로 버디를 낚으며 우승컵을 들어 올렸습니다.셰플러는 마스터스 토너먼트에 이어 2주 연속 2위로 대회를 마쳤습니다.(사진=게티이미지)