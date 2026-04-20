LA다저스 김혜성, 4타수 2안타…팀은 시즌 첫 연패 수렁

▲ 다저스 김혜성

김혜성(27·로스앤젤레스 다저스)이 시즌 두 번째 멀티히트를 터뜨리며 타격감을 한껏 끌어올렸습니다.김혜성은 오늘(20일, 한국시간) 미국 콜로라도주 덴버 쿠어스필드에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 콜로라도 로키스와 방문경기에서 2루타 한 방을 포함해 4타수 2안타, 1득점을 기록했습니다.시즌 두 번째 2루타와 멀티히트를 터뜨린 김혜성은 시즌 타율이 0.273에서 0.308(26타수 8안타)로 올라갔습니다.8번 타자 유격수로 선발 출장한 김혜성은 3회초 1사 후 우중간 2루타를 치고 나간 뒤 알렉스 프릴랜드의 적시타 때 홈을 밟아 선취득점을 올렸습니다.로스앤젤레스 다저스가 3대 0으로 앞선 4회초 1사 1, 2루에서는 중견수 뜬공으로 잡혔습니다.6회초에는 다시 1사 1, 2루에서 타석에 나섰지만 3루수 땅볼에 그쳤습니다.김혜성은 4대 6으로 뒤진 8회초 2사 1루에서는 좌전안타를 때려 1, 3루를 만들었으나 다저스는 후속타가 터지지 않아 점수를 뽑지 못했습니다.다저스는 6대 9로 패해 올 시즌 처음 연패를 당했습니다.김혜성의 팀 동료 오타니 쇼헤이는 2루타 두 방을 날리며 5타수 2안타를 기록해 51경기 연속 출루에 성공했습니다.오타니는 2018년 추신수가 세운 아시아 선수 최장 기록인 52경기 연속 출루에 1경기 차로 다가섰습니다.이정후(27·샌프란시스코 자이언츠)는 워싱턴 내셔널스 방문 경기에서 3타수 무안타에 그쳤습니다.최근 5경기 연속 안타를 치다 침묵한 이정후는 시즌 타율이 0.253에서 0.244(78타수 19안타)로 떨어졌습니다.6번 타자 우익수에 배치된 이정후는 2회초 첫 타석에서 3루 땅볼로 잡혔고 4회초에는 2루 땅볼로 아웃됐습니다.샌프란시스코 자이언츠가 0대 3으로 뒤진 6회초 무사 2루에서는 삼구 삼진으로 돌아섰습니다.8회초 2사 3루에서는 대타 헤라르 엥카르나시온과 교체돼 경기에서 빠졌습니다.0대 3으로 패한 샌프란시스코는 3연승에서 제동이 걸렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)