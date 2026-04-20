[스브스夜] '미우새' 양치승, "사기로 15억 이상 피해…현재 수입은 과거의 10분의 1"

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양치승이 사기 피해를 언급했다.19일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 허경환과 김종민이 트레이너 겸 방송인 양치승을 만났다.이날 방송에서 양치승은 자신이 관리인으로 근무 중인 한강뷰 아파트로 두 사람을 초대했다. 그는 직접 음식까지 만들어 두 사람을 대접해 눈길을 끌었다.수준급 요리를 직접 만들었다는 양치승은 "사실 음식 만드는 거 좋아해서 흑백 요리사에 나갔었다. 그런데 통편집 됐다. 3초 나왔다"라며 "탈락한 거라도 나올 줄 알고 가족들이랑 같이 봤는데 통편집당했더라"라고 말해 웃음을 자아냈다.이어 그는 사기 피해로 인해 헬스장을 폐업할 수밖에 없었던 사연을 털어놓았다.방송에서 밝힌 피해액 15억 보다 더 많은 피해를 봤다는 양치승은 "당시에 아파트 담보 대출도 받았었는데 이자도 계속 갚고 있다. 회원들에게 환불해 주려고 차도 팔았다"라고 말해 안타까움을 자아냈다.과거에 비해 10분의 1 수입이라는 양치승은 "기부채납 건물이라 토지 예약 기간을 임차인들한테 고지를 해줘야 하는데 임대인이 고지를 해주지 않았다. 그래서 모든 임차인들이 쫓겨났다. 돈이 없다면서 보증금도 주지 않더라"라고 말해 충격을 안겼다.양치승은 "이제 나이 50인데 다시 처음부터 시작하는 느낌이다"라고 덧붙였다.이를 듣던 허경환은 "나도 과거 큰 사기를 당했잖냐. 그런데 충격을 너무 세게 받으니까 해탈하게 되더라"라고 버거운 현실에 감각이 무뎌졌다고 말했다.양치승은 뒤늦게 자신의 사기 피해 사실을 알게 된 자녀들이 스스로 과외를 받지 않겠다고 해 마음이 아팠다고 말해 안타까움을 자아냈다.또한 배우 박하나가 당시 힘들었던 자신을 위해 금전적 도움을 줬다며 고마움을 전해 눈길을 끌었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)