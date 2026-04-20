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'미우새' 한혜진, "갑자기 잠수 탄 연인 1년 만에 전화…응답하지 않는 것이 내 마무리"

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작성 2026.04.20 08:11 조회수
미우새
한혜진이 최악의 이별을 고백했다.

19일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 한혜진이 엄지윤과 함께 김지유의 집을 방문했다.

이날 방송에서 집들이를 즐긴 세 사람은 최악의 이별에 대해 이야기했다. 엄지윤의 잠수 이별에 대해 들은 한혜진은 "너는 그래도 싸우고 나서 잠수를 탔잖아? 나는 갑자기 어느 날 잠수를 탔다"라고 말해 모두를 놀라게 했다.

이어 그는 "당시에 남친이 힘들다고 계속 이야기를 했다. 거기에 난 나름의 적당히 하라는 신호를 보냈다. 근데 그 신호를 강력하게 갔는지 그 이후 전화를 안 하더라"라고 당시 상황을 설명했다.

한혜진은 "하루 이틀 삐질 수 있으니 가만히 내버려 뒀다. 기다려봤다. 그런데 그게 한 달이 되고 두 달이 되고 계속 길어졌다. 그러다가 1년 만에 다시 전화가 왔다. 새벽에 연달아한 6통 정도 왔다. 그런데 내 마무리는 절대 전화를 받지 않는 거라 전화를 받지 않았다"라고 말해 눈길을 끌었다.

이에 엄지윤은 "아직도 사귄다고 생각하는 거 아니에요?"라고 말해 폭소를 자아냈다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
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