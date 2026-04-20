트럼프 "미 봉쇄 뚫으려던 이란선박 미국 수중에…기관실에 구멍 내"

▲ 트럼프 미 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간으로 19일 미국의 대이란 해상 봉쇄를 뚫으려던 이란 화물선을 저지하고 미국 수중에 뒀다고 밝혔습니다.정황상 이란 화물선에 발포하고 나포했을 가능성이 큰 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "오늘 길이가 약 900피트(약 275m)이고 항공모함만큼 무게가 나가는 '투스카'라는 이름의 이란 화물선이 우리의 해상봉쇄를 뚫으려 했고 잘 안됐다"고 밝혔습니다.그는 이어 "미 해군 유도미사일 구축함 스프루언스가 오만만에서 투스카를 가로막고 정지하라는 정당한 경고를 했으나 이란 선원들이 응하지 않았고 우리의 해군 군함이 기관실에 구멍을 내 멈추게 했다"고 부연했습니다.그러면서 "지금 미 해병대가 그 선박을 잡고 있다. 그 안에 뭐가 있는지 보고 있다"면서 해당 이란 화물선이 불법활동 이력으로 미 재무부의 제재 목록에 있었다고 덧붙였습니다.명시적으로 설명한 것은 아니지만 미 해군이 이란 화물선에 발포하고 나포했을 가능성이 큰 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 오는 21일 '2주 휴전'의 종료를 앞두고 대이란 압박을 최대치로 끌어올리기 위해 이 같은 작전을 감행했을 것으로 보입니다.다만 협상과 확전의 기로에서, 이란 측이 '적대행위'로 간주하며 '휴전 합의 위반'이라는 주장을 펼 경우 이번 일은 협상 재개 여부에 중요 변수가 될 수 있을 것으로 전망됩니다.트럼프 대통령은 미국의 대이란 협상 대표단이 파키스탄 이슬라마바드로 가고 있다면서 이란이 합의를 수용하지 않으면 모든 발전소와 교량에 폭격을 가하겠다고 위협했습니다.