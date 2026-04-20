"도둑 들었다" 허위신고 반복 50대, 체포 뒤 석방되자 또 신고

▲ 경찰 신고 접수 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)
112에 허위 신고를 반복한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.
경기 부천 소사경찰서는 경범죄 처벌법 위반 혐의로 A 씨를 체포해 조사했다고 어제(19일) 밝혔습니다.
A 씨는 지난 13일 오후 11시 53분부터 30여 분간 부천시 자택에서 절도 피해를 주장하며 경찰에 10여 차례 허위 신고를 한 혐의를 받고 있습니다.
당시 술을 마셨던 그는 "집 안에 도둑이 들어 주방 가위의 위치가 바뀌었다"고 반복적으로 신고한 것으로 파악됐습니다.
경찰은 현장에 출동해 외부 침입 흔적이 없다는 점을 설명했으나 허위 신고가 반복되자 결국 A 씨를 현행범으로 체포해 조사한 뒤 석방했습니다.
A 씨는 당일 석방된 이후에도 "도둑이 들었으니 지문 감식을 해달라"며 추가로 9차례 허위 신고를 한 것으로 파악됐습니다.
그는 지난 10일에도 "도둑이 들었다"며 비슷한 내용으로 허위 신고를 했고, 경찰의 경고를 받은 것으로 파악됐습니다.
경찰이 신고 이력을 확인한 결과 A 씨는 당일을 포함해 최근 1년간 74차례 112에 신고했습니다.
경찰 관계자는 "앞서 경고했는데도 피의자가 술에 취한 상태에서 허위 신고를 반복해 체포했다"며 "허위 신고 경위를 계속 조사하고 있다"고 말했습니다.
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