"도둑 들었다" 허위신고 반복 50대, 체포 뒤 석방되자 또 신고

▲ 경찰 신고 접수 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

112에 허위 신고를 반복한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.경기 부천 소사경찰서는 경범죄 처벌법 위반 혐의로 A 씨를 체포해 조사했다고 어제(19일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 13일 오후 11시 53분부터 30여 분간 부천시 자택에서 절도 피해를 주장하며 경찰에 10여 차례 허위 신고를 한 혐의를 받고 있습니다.당시 술을 마셨던 그는 "집 안에 도둑이 들어 주방 가위의 위치가 바뀌었다"고 반복적으로 신고한 것으로 파악됐습니다.경찰은 현장에 출동해 외부 침입 흔적이 없다는 점을 설명했으나 허위 신고가 반복되자 결국 A 씨를 현행범으로 체포해 조사한 뒤 석방했습니다.A 씨는 당일 석방된 이후에도 "도둑이 들었으니 지문 감식을 해달라"며 추가로 9차례 허위 신고를 한 것으로 파악됐습니다.그는 지난 10일에도 "도둑이 들었다"며 비슷한 내용으로 허위 신고를 했고, 경찰의 경고를 받은 것으로 파악됐습니다.경찰이 신고 이력을 확인한 결과 A 씨는 당일을 포함해 최근 1년간 74차례 112에 신고했습니다.경찰 관계자는 "앞서 경고했는데도 피의자가 술에 취한 상태에서 허위 신고를 반복해 체포했다"며 "허위 신고 경위를 계속 조사하고 있다"고 말했습니다.