BTS 도쿄돔 공연 11만 열광…일본에 울려 퍼진 '아리랑'

▲ 그룹 방탄소년단(BTS) 도쿄돔 공연

그룹 방탄소년단(BTS)이 지난 17∼18일 일본 도쿄돔에서 월드투어 '아리랑' 도쿄 공연을 열었다고 빅히트 뮤직이 어제(19일) 밝혔습니다.이들이 도쿄돔 무대에 오른 건 2019년 7월 투어 이후 7년 만입니다.공연은 2회 전석 매진돼 양일간 11만 관객을 동원했습니다.방탄소년단은 이번 공연에서 '낫 투데이'(Not Today), '마이크 드롭'(MIC Drop), '버터'(Butter) 등 히트곡과 새 앨범 '아리랑'의 신곡 무대를 선보였습니다.신곡 '보디 투 보디'(Body to Body)에선 노래에 삽입된 한국 민요 '아리랑' 선율이 흘러나오자 떼창이 나왔다고 소속사는 전했습니다.멤버들은 직접 쓴 편지를 낭독하며 "오랜만에 뵙는데도 불구하고 똑같은 함성과 미소로 답해줘 오히려 힘을 받고 간다. 보고 싶었다"고 말했습니다.이어 "도쿄에 여행을 오곤 하는데 거리를 걸으며 여러분은 이런 풍경을 보면서 살고 계시구나 생각한다"며 "다시 올 수 있어서 정말 너무 기쁘고 영광이다. 그리고 행복하다. 지금까지 기다려주셔서 감사하고 진심으로 사랑한다"고 덧붙였습니다.방탄소년단은 오는 25∼26일과 28일 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움에서 투어를 이어갑니다.(사진=빅히트 뮤직 제공, 연합뉴스)