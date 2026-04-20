요금 내라는 택시 기사에 주먹질…벽돌로 차까지 망가뜨린 50대

▲ 택시 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

요금을 지불하라는 택시 기사에게 주먹을 휘두르고, 주차된 차량에 이유 없이 벽돌을 던져 망가뜨린 50대가 결국 철창신세를 지게 됐습니다.춘천지법 형사1단독 정종건 부장판사는 특정범죄가중법상 운전자 폭행, 특수재물손괴 혐의로 기소된 A(53) 씨에게 징역 10개월을 선고했다고 19일 밝혔습니다.A 씨는 지난해 9월 춘천에서 택시 기사 B(70) 씨가 요금을 지불하라고 요구하자 "먼 길로 돌아서 왔다"며 시비를 건 데 이어 쓰고 있던 모자를 벗어 손에 쥔 채 B 씨 얼굴을 때린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.앞서 같은 해 8월에는 춘천 한 주차장에서 술에 만취해 이유 없이 주차된 승용차를 향해 벽돌을 던져 50대 차량 소유주에게 수리비 160여만 원이 들도록 차를 망가뜨린 혐의도 받습니다.그는 2024년 9월 폭행죄 등으로 같은 법원에서 실형을 선고받았으며, 2025년 10월 존속상해죄 등으로 같은 법원에서 재차 실형을 선고받고도 이같이 범행했습니다.정 부장판사는 "피고인이 폭력 범죄로 여러 차례 처벌받은 전력이 있고, 그로 인한 누범기간 중 이 사건을 반복해 저질렀다"며 "피해자들의 피해가 회복되지도 않았다"며 실형을 선고했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)