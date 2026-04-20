AI가 일자리 뺏는다?…"실제 퇴출 10%뿐"

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인공지능(AI) 기술이 급격히 확산하면서 일자리 소멸에 대한 우려가 커지고 있으나, 실제로 사라지는 일자리는 극히 일부에 불과하며 대부분의 업무 구조가 재편되는 흐름이 나타날 것이라는 분석이 나왔습니다.어제(19일) 보스턴컨설팅그룹(BCG)이 이달 초 발간한 'AI, 일자리 대체가 아닌 일자리 재설계' 보고서에 따르면, 향후 2~3년 안에 미국 내 일자리의 50~55%가 AI 영향으로 재편되겠지만 실제 완전히 사라질 가능성이 있는 일자리는 10~15% 수준에 그칠 것으로 전망됐습니다.보고서는 AI가 일자리에 미치는 영향이 단순히 노동력을 대체하는 수준을 넘어, 해당 직무의 '수요 확장성'에 따라 전혀 다른 결과로 나타난다고 분석했습니다.대표적으로 콜센터 상담원의 경우 AI가 정형화된 문의 처리 비용을 낮추더라도 전체 상담 건수 자체가 비례해서 늘어나지 않기 때문에, 업무 자동화가 곧 인력 수요 감소로 이어지는 '대체형' 직무로 분류됐습니다.반면 소프트웨어 엔지니어는 AI가 코딩을 도와 개발 비용이 낮아지면 기업들이 더 많은 프로그램을 개발하려 하는 '제번스의 역설'이 작동하면서 오히려 일거리가 많아지는 '보강형' 직무의 특성을 보였습니다.실제로 지난 3년간 소프트웨어 엔지니어 인력 규모는 꾸준히 증가해 2023년부터 2025년까지 AI 중심 소프트웨어 기업의 엔지니어 인력은 연평균 6.5% 성장했으며, 산업 평균으로도 2.0%의 증가율을 기록했습니다.AI 에이전트 도입에 따른 역할 전환이 가져올 부수적인 효과도 주목됩니다.반복적인 업무가 자동화되면서 남은 업무는 문제 해결과 의사결정 등 복합적 정보를 통합하는 일에 집중되어 근로자의 인지 부하가 심화될 수 있다는 지적입니다.또한 실행 중심의 신입급 인력 수요는 줄어드는 반면, AI 결과물을 감독하고 판단할 수 있는 시니어급 인력에 대한 자격 요건은 더 높아지면서 노동시장 진입 장벽이 올라가는 현상이 나타날 수 있다고 짚었습니다.이에 따라 BCG는 기업 경영진이 AI를 단순히 인력 감축과 비용 절감 수단으로 활용하기보다, 직원의 역량을 강화하는 업스킬링과 업무 프로세스 재설계에 집중하는 인재 전략을 수립해야 한다고 제언했습니다.타사의 인력 감축을 그대로 따라 하면 생산성과 장기 경쟁력을 모두 잃을 수 있다는 지적입니다.김윤주 BCG 코리아 MD 파트너는 "한국 기업들도 기술 도입 자체를 넘어, AI와 인력이 각자의 강점을 바탕으로 역할을 재정의하고, 이를 통해 생산성과 의사결정의 질을 동시에 끌어올리는 방향으로 업무 구조를 재편하는 데 보다 집중할 필요가 있다"고 밝혔습니다.한편, 이번 분석은 미국 노동통계국(BLS)의 구인·이직 보고서(JOLTS)와 글로벌 노동시장 분석 기업 리벨리오 랩스의 약 1천500개 역할 분류 체계 등 세분화된 미시경제 데이터를 활용해 구조화된 프레임워크를 적용한 결과입니다.분석 대상은 미국 내 약 1억 6천500만 개의 일자리를 바탕으로 했으며, 기술 도입 속도와 수요 여력 및 구조적 확장성 등 다양한 변수를 종합적으로 고려해 산출됐습니다.(사진=연합뉴스)