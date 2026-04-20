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일본 지방의원들 "금배지 뗍니다"…금값 급등에 싼 소재로

유영규 기자
작성 2026.04.20 05:06 조회수
일본 지방의원들 "금배지 뗍니다"…금값 급등에 싼 소재로
▲ 일본 지방 의회용 금배지

일본 지방자치단체 의회들이 금값 상승으로 인한 비용 부담을 줄이기 위해 의원들이 착용하는 배지의 금장식 부분을 은이나 도금 등 저렴한 재질로 바꾸고 있다고 요미우리신문이 어제(19일) 전했습니다.

내년 열리는 지방선거에 앞서 나라현, 후쿠오카현 등 11개 현 의회가 이러한 방침을 확정했고 전국 47개 도도부현(都道府縣·광역자치단체)의 40%에 해당하는 20곳에서 금 재질 교체를 검토 중입니다.

지난 일본 지방선거가 열린 2023년보다 금 가격이 크게 오르면서 1개에 3만 엔(약 27만 원)대에 제작하던 금배지가 최근 3배 이상 비싸졌기 때문이라는 분석입니다.

지난달 보선을 치른 와카야마현이 순금 함량 58.5%인 14K로 금배지를 만들었더니 1개당 16만 5천 엔(약 152만 원)이 들었습니다.

14K 금을 쓰던 시즈오카현은 내년 봄부터 도금 배지를 도입하기로 하자 배지 비용이 기존의 6분의 1 수준으로 떨어지면서 500만 엔(약 4천600만 원)의 세비를 절약하게 됐습니다.

오사카부 의원들은 14K금에서 도금 또는 편백 재질로 배지 장식을 변경했습니다.

편백 장식은 오사카 특산품을 홍보할 목적으로도 사용됐습니다.

(사진=일본 야후 옥션 캡처, 연합뉴스)
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