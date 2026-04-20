[날씨] '곡우'에 전국 곳곳 봄비…어제보다 10도↓

어제(19일)는 이상 고온 현상이 나타나면서 마치 여름처럼 더웠습니다.



오늘은 비구름이 몰려오며 기온이 제자리를 찾겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 19도로 어제 낮보다 10도가량 기온이 낮겠고요.



오후부터는 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 내일 아침 쌀쌀하겠습니다.



들쑥날쑥한 기온 변화에 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



오늘 지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 대전의 낮 최고 기온 20도, 부산은 21도 예상됩니다.



중부 곳곳에 대기가 무척 건조합니다.



비가 내리기 전까지 대기의 건조함은 계속되겠습니다.



비는 아침에 충청과 호남 지역부터 시작돼 오전 중이면 전국 곳곳으로 확대되겠고요.



비의 양은 5mm 안팎으로 많지 않겠고 또 오후가 되면 산발적으로 내리다가 그치겠습니다.



오늘 비의 양이 많지 않아서 서쪽 지역을 중심으로 먼지가 고개를 들겠고요.



또 오후부터는 북서풍을 타고 황사가 유입되면서 대부분 지역에서 먼지 농도 나쁨에서 매우 나쁨 수준까지 치솟겠습니다.



수요일과 목요일 사이 남부와 제주 지역을 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)