10년째 공석 특별감찰관…"추천해 달라" 거듭 요청

<앵커>



이재명 대통령이 특별 감찰관의 임명 절차를 시작해달라고 국회에 거듭 요청했습니다. 특별감찰관은 대통령 친인척과 청와대 고위 공무원의 비위를 감찰하는 자리인데, 10년째 공석입니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령이 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 청와대 수석 이상 공무원의 비위 행위를 감찰하는 특별감찰관의 임명 절차를 개시해 달라고 국회에 재차 요청했습니다.



[강훈식/대통령비서실장 : 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한번 요청하셨습니다.]



특별감찰관은 국회가 후보자 3명을 대통령에게 추천하고, 대통령이 그중 1명을 지명하면 국회 인사청문회를 거쳐 임명됩니다.



이 대통령은 지난해 취임 초부터 특별감찰관 임명 의지를 밝혀 왔는데,



[이재명 대통령 (지난해 7월, 취임 30일 기자회견) : 권력을 가진 본인의 안위를 위해서라도 견제를 받는 게 좋습니다. 그래서 저는 특별감찰관 임명을 지시해 놨죠.]



정치권의 논의는 그동안 진척되지 않았습니다.



청와대 관계자는 "감찰관 공석이 계속되면 오해의 소지가 생길 수 있는 만큼 더 챙긴 것으로 보인다"고 말했습니다.



특별감찰관은 박근혜 정부 당시 임명된 이석수 초대 감찰관이 우병우 당시 청와대 민정수석을 감찰하다 중도 사퇴한 이후 문재인, 윤석열 정부를 거쳐 올해까지 10년째 공석입니다.



민주당은 법에 따른 추천 절차를 신속하게 밟겠다고 밝혔습니다.



국민의힘은 "청와대가 추천 책임을 국회에 떠넘기고 민주당은 추천을 거부하는 '양동작전 쇼'"라고 깎아내렸습니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 남 일, 디자인 : 석진선)