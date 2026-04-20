경기 성남으로 간 민주…장동혁 대표 돌아온 국힘

<앵커>



한 달 반 정도 남은 지방 선거를 앞두고 민주당 정청래 대표는 이재명 대통령의 정치적 고향인 경기 성남시를 찾았습니다. 국민의힘 장동혁 대표는 왜 간 것인지 의문이었던 8박 10일 동안의 미국 방문 일정을 마치고 오늘(20일) 새벽 귀국했습니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



민주당 정청래 대표가 추미애 경기지사 후보, 김병욱 성남시장 후보와 함께 경기도 성남시에 있는 모란시장을 찾았습니다.



[정청래/민주당 대표 : 이재명 대통령께서 계속 일을 잘하시려면 이번 지방선거 어디가 이겨야 됩니까? (민주당!)]



정원오 민주당 서울시장 후보는 서울시 노원구 불암산 일대에서 열리고 있는 봄꽃 축제에 참석해 시민들을 만났습니다.



[정원오/민주당 서울시장 후보 : 자투리땅 같은 데를 잘 관리해서 이렇게 시민들이 행복감을 만끽하는 그런 동네로 만든 것이 이런 게 행정의 힘이라고 생각해요.]



8박 10일의 미국 방문 일정을 마친 국민의힘 장동혁 대표는 현지에서 미 국무부 차관보를 만났다며 관련 사진을 추가로 공개했는데, 이름을 밝히지는 않았습니다.



오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 경선 경쟁자들을 만나 '원팀'을 부각했고, '약자와의 동행' 정책도 강조했습니다.



[오세훈/국민의힘 서울시장 후보 : 더 따뜻한 서울, 더 건강한 서울을 목표로 합니다. '약자와의 동행'을 서울시의 가장 중요한 정책적 목표로 삼고 시정을 운영해 왔는데.]



조국혁신당 조국 대표는 경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언하며 자신의 고향에는 이런 말을 했습니다.



[조국/조국혁신당 대표 : (부산에서 있다가 여기서 뵈니까 또 반갑네요.) 부산 출마 못 해서 미안합니다.]



개혁신당 이준석 대표는 김정철 서울시장 후보의 출정식에 함께 했습니다.



[이준석/개혁신당 대표 : 오렌지(당색) 나무를 심어보자. 확실하게 우리가 다른 대안이 될 수 있도록.]



전국 16곳의 광역단체장 가운데 민주당은 후보를 모두 확정했고, 국민의힘은 대구, 광주, 경기, 충북, 전북의 후보를 아직 정하지 않았습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 이승진)