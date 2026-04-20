이 대통령, 인도 국빈 방문…'공급망 공조' 논의 주목

<앵커>



인도를 국빈 방문한 이재명 대통령이 중동 전쟁 여파로 공급망이 불안해진 가운데 한국과 인도가 서로에게 가장 중요한 전략적 파트너가 될 거라고 말했습니다. 이 대통령은 오늘(20일) 모디 인도 총리와 정상 회담을 합니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령이 어젯밤 인도 수도 뉴델리에 도착했습니다.



지난 2018년 문재인 전 대통령 이후 8년 만에 이뤄지는 한국 정상의 인도 국빈 방문을 기념하기 위해 인도 상공부 국무장관이 영예수행장관 자격으로 마중나왔고, 화려한 의상을 입은 공연팀이 인도 전통무용을 선보이며 이 대통령 부부를 환대했습니다.



이 대통령은 우리시간으로 오늘 오후 공식환영식에 참석하고 간디 추모공원에 헌화한 뒤 나렌드라 모디 인도 총리와 정상회담을 갖습니다.



이후 양국 정부 간 양해각서를 교환하고 공동언론발표도 함께 합니다.



회담에서는 교역 확대, 인적 교류 활성화 등 경제·문화 분야 등에서 양국 협력을 강화하는 방안이 논의될 것으로 보입니다.



최근 중동 전쟁으로 인한 에너지 위기 속 공급망 공조에 대한 이야기가 오갈 지도 주목됩니다.



인도 방문 첫날인 어제 이 대통령은 관례에 따라 자이샨카르 인도 외무장관을 접견하고 인도 현지 동포들과 만찬 간담회를 가졌습니다.



[이재명 대통령 : 중동 전쟁의 여파 속에서 공급망 불안정과 글로벌 경제 위기 가 상시화되고 있기 때문에 한국과 인도는 서로에게 가장 중요한 전략적 파트너가 될 것입니다.]



청와대는 이 대통령의 이번 인도 국빈 방문이 양국 간 경제 문화 협력 확대 등 우리의 글로벌 사우스 외교를 본격 가동하는 계기가 될 거라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 윤 형, 영상편집 : 이승진)