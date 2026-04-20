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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.04.20 06:04 조회수
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1. "미 대표단 파키스탄 가고 있어…합의 안 하면 폭격"

트럼프 미국 대통령이 미국 협상단이 파키스탄으로 가고 있다면서 이란이 합의하지 않으면 이란의 발전소와 다리를 모두 파괴하겠다고 다시 위협했습니다. 호르무즈 해협을 빠져나가려던 이란 화물선에 구멍을 내고 붙잡아서 조사하고 있다고도 알렸습니다.

2. "2차 회담 보도 사실 아냐…미 해상봉쇄부터 풀어야"

이란 매체들은 2차 회담이 열린다는 보도는 사실이 아니고 협상 전망이 불투명하다고 보도했습니다. 미국의 해상 봉쇄가 계속되는 한 협상은 없다고 전했습니다.

3. 이 대통령, 인도 국빈 방문…오늘 모디 총리와 정상회담

인도를 국빈 방문한 이재명 대통령이 오늘(20일) 모디 인도 총리와 정상회담을 합니다. 중동전쟁 때문에 불거진 공급망 위기에 공조하는 것을 포함해서 다양한 논의가 이뤄질 것으로 예상됩니다.

4. '곡우' 전국 곳곳 봄비…고온 현상 꺾여

오늘 전국 곳곳에 비가 내리면서 때 이른 더위가 물러가겠습니다. 오후부터 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 내일 아침은 기온이 뚝 떨어지겠습니다.
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