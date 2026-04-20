"이란, 협상 참석 미정…미국 해상봉쇄하는 한 협상 없어"

▲ 미국과 이란

도널드 트럼프 미 대통령이 이란과 협상을 위해 현지시간으로 20일 대표단이 파키스탄에 간다고 발표한 데 대해 이란은 미국의 해상봉쇄 해제를 먼저 요구했다는 보도가 나왔습니다.이란 측은 미국과 2차 협상 가능성을 완강히 차단하지는 않으면서도 미국의 해상봉쇄 해제와 협상 참가를 연계하려는 것으로 보입니다.이란 군부와 강경파를 대변하는 타스님뉴스는 19일 내부 소식통을 인용해 "이란은 현재 협상대표단 파견을 결정하지 않았다"며 "(미국의) 해상봉쇄가 계속되는 한 협상은 없을 것"이라고 보도했습니다.이 소식통은 "이란과 미국이 1차 협상이 끝난 뒤 파키스탄의 중재로 최근 며칠간 메시지를 계속 교환해왔다"고 설명했습니다.그러면서 "이런 메시지 교환은 본질적으로 1차 협상 때 진행됐던 절차의 연장선상"이라며 "미국의 과도한 요구와 야심으로 인해 결국 협상 결렬을 초래했던 바로 그 프로세스"라고 지적했습니다.이어 "이 같은 협상들이 끝난 뒤 파키스탄은 아주 최근 다시 메시지를 전해왔다"며 "이란 협상단은 '트럼프가 선언한 이란에 대한 해상봉쇄가 존재하는 한 협상은 없을 것'이라고 (파키스탄에) 강조했다"고 말했습니다.이란 보수강경 성향 매체인 파르스 통신은 이란 내부 소식통을 인용, "이란은 2차 협상 참석 여부를 아직 결론내지 않았다"며 "대체적인 분위기는 아주 긍정적으로 평가할 순 없다"고 보도했습니다.다른 소식통은 이 매체에 "미국이 해상봉쇄를 계속하는 한 이란은 2차 협상을 고려하지 않을 것"이라고 말했습니다.파르스 통신은 또 "밴스(미 부통령)가 협상에 나오지 않으면 갈리바프(이란 의회의장 겸 협상단 대표)와 같은 최고위급은 협상단에 포함되지 않는다"며 "이란 대통령이 협상장에 갈 것이라는 보도는 사실이 아니다"라고 부인했습니다.