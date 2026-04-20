[친절한 경제] 성과급만 7억?…경쟁 치열한 '닉스 고시'

<앵커>



월요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자 하이닉스 직원들이 성과급만 7억 원씩 받을 거라는 얘기가 나오면서 취업 경쟁이 아주 뜨겁다면서요?



<기자>



지원 자격을 맞추기 위해서 학력을 낮춰서 적어내는 '역학력 세탁' 언급까지 나올 정도입니다.



SK하이닉스 성과급이 역대 최고 수준이 될 거라는 전망이 나오면서 이른바, '닉스고시'라는 말까지 나올 정도잖아요.



SK하이닉스 이번 채용은 기술·사무직과 생산직 부문인데요.



고등학교 또는 전문대학 졸업자로 제한이 걸려있습니다.



그런데 취업 커뮤니티를 보면 4년제 대졸인데도 "학력을 숨기고 지원할 수 있느냐"는 글까지 올라오고 있는 겁니다.



성과급 전망이 커진 배경에는 SK하이닉스 실적이 있죠.



이번 주 23일 발표를 앞두고 있는데요.



증권가에서는 1분기 영업이익이 직전 분기보다 2배 가까이 늘어난 38조 원대 수준으로 추정하고 있고, 일부에서는 40조 원을 돌파한다는 전망도 나오고 있습니다.



1분기 영업이익률은 메모리 가격 상승으로 70%대에 진입할 걸로 전망되는데요.



특히 D램 영업이익률은 TSMC의 58%를 훨씬 웃도는 80%까지 언급되는 상황입니다.



이런 흐름이 지속되면 연간 기준 글로벌 수익성이 상위 5위권으로, 내년에는 3위권으로 올라설 거라는 전망도 나오고 있습니다.



<앵커>



주식에서도 반도체주들이 잘 나가는 건 맞지만 상승률 1위는 따로 있다면서요?



<기자>



지난해부터 삼성전자와 SK하이닉스 중심으로 반도체가 시장을 이끌었지만 최고 수익률, 수익률 최고 ETF는 건설인 것으로 나타났습니다.



올해 들어 건설 ETF 2종의 수익률이 116% 수준까지 올라서면서 주가가 2배 이상 올랐습니다.



원유 ETF 2종, 반도체 ETF 29종의 각각 평균 상승률 70%대보다 더 높은 성과를 기록한 겁니다.



사실 건설 ETF들은 지난해 국내 증시가 크게 오른 상황에서도 시장 주목을 받지 못했는데요.



올 들어 상황이 바뀌었습니다.



대형 건설사들이 원전 테마주로 부각되면서 주가가 올라가기 시작한 뒤에, 3월 이란 전쟁 이후 중동 지역 인프라 복구 수요가 커질 거라는 기대가 생기면서 이런 전망이 시장에 빠르게 반영됐습니다.



이 두 건설 ETF에 공통으로 담긴 대우건설 같은 경우는 올해 들어 650% 넘게 주가가 상승했고, 현대건설도 150% 이상, DL이앤씨와 삼성 E&A 상승률도 100%가 훌쩍 넘었습니다.



올해 들어 이 건설 ETF에는 각 1천억 원 넘는 자금이 유입됐고, 최근 1주일 사이에도 자금이 집중되는 모습이 나타났습니다.



<앵커>



전쟁이 오히려 호재로 작용한 모습인데, 요새 변동성이 너무 커서 예측이 정말 어려워요.



<기자>



목표주가 대비 지금 주가가 낮거나, 실적 개선이 기대되는 종목이 유망 후보로 꼽히고 있습니다.



증권가 분석을 보면 현재 상장사들의 목표주가 괴리율, 그러니까 목표주가 대비 실제 주가의 비율이 25%가 넘게 나왔는데요.



즉, 목표주가가 실제 주가보다 25% 높다는 의미입니다.



이 가운데 괴리율이 50%를 넘는 기업은 31곳으로 집계됐습니다.



목표주가는 기업의 미래 실적, 앞으로 업황 전망을 기반으로 산정되는데요.



그래서 보통 주가 괴리율이 높으면 기업의 성장성 대비 현재 주가가 저평가돼 있다는 해석도 나오고 있지만, 괴리율이 높다고 해서 무조건 저평가라고 보기는 어렵습니다.



단지 주가가 떨어지면서 목표가 대비 괴리율이 커질 수 있는 경우도 많기 때문입니다.



예를 들어 쿠키런을 만든 게임사 데브시스터즈는 괴리율이 105%로 가장 컸는데요.



신작이 기대 이하의 평가를 받으면서 주가가 하락해 목표가와 격차가 벌어진 부분이 있습니다.



그래서 실적 같은 걸 고려해서 목표가가 함께 상향되는 종목을 눈여겨봐야 한다는 게 포인트입니다.



현재 목표가 괴리율 상위 20개 종목 중에 최근 증권가 목표가가 상향된 종목은 HD현대중공업, 코웨이 CJ대한통운 등 총 7개 기업인데요.



코웨이는 해외 실적이 꾸준히 늘고 있고, HD현대중공업도 실적 기대가 올라가면서 목표가가 상향되는 흐름을 보이고 있습니다.