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트럼프 "미 대표단 파키스탄 가는 중…합의 불발 시 이란 인프라 파괴"

노유진 기자
작성 2026.04.19 21:29 수정 2026.04.19 22:11 조회수
트럼프 "미 대표단 파키스탄 가는 중…합의 불발 시 이란 인프라 파괴"
도널드 트럼프 미국 대통령은 현지 시간으로 19일 미국 대표단이 이란과의 협상을 위해 파키스탄으로 가고 있다면서 이란이 합의하지 않으면 핵심 인프라 시설을 파괴하겠다고 위협했습니다.

트럼프 대통령은 이날 오전 소셜미디어 트루스소셜에 게시물을 올려 "나의 대표단이 파키스탄 이슬라마바드로 가고 있다"면서 "그들은 협상을 위해 내일 저녁 거기에 있을 것"이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 "우리는 아주 공정하고 합리적인 제안을 했고 그들이 받아들이기를 바란다"면서 "그러지 않으면 미국은 이란의 모든 발전소와 다리를 무너뜨릴 것"이라고 강조했습니다.

이어 더 이상 착한 사람처럼 굴지 않겠다면서 "이란의 살해기계가 멈출 시점"이라고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 이슬라마바드로 가는 미국 대표단이 누구인지 밝히지 않았습니다.

트럼프 대통령은 미국과 이란의 2주 휴전이 끝나는 21일 이전에 이란과 추가 협상을 하겠다는 구상으로 보입니다.

이란은 이스라엘과 레바논의 휴전 합의에 맞춰 호르무즈 해협 재개방을 발표한 지 하루 만에 미국의 대이란 봉쇄 지속을 문제 삼으며 해협을 재봉쇄했습니다.
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