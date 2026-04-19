이 대통령, 인도 뉴델리 도착…내일 모디 총리와 정상회담

▲ 현지 시간 지난해 11월 22일 이재명 대통령이 G20 정상회의가 열린 남아공에서 나렌드라 모디 인도 총리와 비공식 약식 회담을 하고 있다.

이재명 대통령이 나렌드라 모디 인도 총리의 국빈 초청을 받아 뉴델리에 도착했습니다.이 대통령은 먼저 인도의 관례에 따라 수브라마냠 자이샨카르 외무장관을 접견하고 동포들과 만찬 간담회를 갖습니다.이 대통령은 내일(20일) 간디 추모 공원에 헌화하고 모디 총리를 만나 정상회담과 양해각서 교환식, 공동 언론 발표, 총리 주최 오찬 등 일정을 소화합니다.이 대통령과 모디 총리의 회동은 이번이 세 번째입니다.두 정상은 작년 6월 주요 7개국(G7) 정상회의와 같은 해 11월 주요 20개국(G20) 정상회의에서 만났습니다.청와대는 이번 국빈 방문을 통해 '글로벌 사우스'(주로 남반구에 위치한 신흥국과 개발도상국을 통칭)의 선도국인 인도와 경제·문화 등 전 분야에서 협력을 확대할 수 있을 것으로 기대합니다.위성락 국가안보실장은 앞서 브리핑에서 "한-인도 간 특별 전략적 동반자 관계를 전방위적으로 강화하고 호혜적 전략적 협력 확대를 위한 비전을 제시할 것"이라고 말했습니다.또 "2030년까지 양국 교역액 500억 불 달성을 위한 발판을 마련하고 조선·해양, 금융, 인공지능(AI), 방산 등 전략 분야에서 우리의 강점을 살린 신규 협력 사업을 통해 양국 경제 협력의 새로운 장을 열어 나갈 것"이라고 했습니다.최근 중동 전쟁으로 전 세계가 에너지 수급 불안을 겪는 가운데 공급망 공조와 관련한 언급도 있을지 주목됩니다.이 대통령은 모디 총리와 회담 이후 한-인도 비즈니스 포럼, 국빈만찬 등에 참석한 뒤 21일 다음 방문국인 베트남으로 향합니다.(사진=G20 조직위 제공, 연합뉴스)