이 대통령, 인도 뉴델리 도착…내일 모디 총리와 정상회담

▲ 현지 시간 지난해 11월 22일 이재명 대통령이 G20 정상회의가 열린 남아공에서 나렌드라 모디 인도 총리와 비공식 약식 회담을 하고 있다.
이재명 대통령이 나렌드라 모디 인도 총리의 국빈 초청을 받아 뉴델리에 도착했습니다.
이 대통령은 먼저 인도의 관례에 따라 수브라마냠 자이샨카르 외무장관을 접견하고 동포들과 만찬 간담회를 갖습니다.
이 대통령은 내일(20일) 간디 추모 공원에 헌화하고 모디 총리를 만나 정상회담과 양해각서 교환식, 공동 언론 발표, 총리 주최 오찬 등 일정을 소화합니다.
이 대통령과 모디 총리의 회동은 이번이 세 번째입니다.
두 정상은 작년 6월 주요 7개국(G7) 정상회의와 같은 해 11월 주요 20개국(G20) 정상회의에서 만났습니다.
청와대는 이번 국빈 방문을 통해 '글로벌 사우스'(주로 남반구에 위치한 신흥국과 개발도상국을 통칭)의 선도국인 인도와 경제·문화 등 전 분야에서 협력을 확대할 수 있을 것으로 기대합니다.
위성락 국가안보실장은 앞서 브리핑에서 "한-인도 간 특별 전략적 동반자 관계를 전방위적으로 강화하고 호혜적 전략적 협력 확대를 위한 비전을 제시할 것"이라고 말했습니다.
또 "2030년까지 양국 교역액 500억 불 달성을 위한 발판을 마련하고 조선·해양, 금융, 인공지능(AI), 방산 등 전략 분야에서 우리의 강점을 살린 신규 협력 사업을 통해 양국 경제 협력의 새로운 장을 열어 나갈 것"이라고 했습니다.
최근 중동 전쟁으로 전 세계가 에너지 수급 불안을 겪는 가운데 공급망 공조와 관련한 언급도 있을지 주목됩니다.
이 대통령은 모디 총리와 회담 이후 한-인도 비즈니스 포럼, 국빈만찬 등에 참석한 뒤 21일 다음 방문국인 베트남으로 향합니다.
(사진=G20 조직위 제공, 연합뉴스)
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