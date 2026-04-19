이상엽, KPGA 투어 개막전 우승…10년 만에 감격의 통산 2승

▲ 이상엽

국내 남자 골프의 이상엽이 10년의 우승 공백을 깨고 한국프로골프(KPGA) 투어 2026시즌 첫 트로피의 주인이 됐습니다.이상엽은 오늘(19일) 강원도 춘천의 라비에벨 골프앤리조트(파72·7천254야드)에서 열린 KPGA 투어 시즌 개막전 제21회 DB손해보험 프로미오픈(총상금 10억 원) 최종 4라운드에서 버디 8개와 보기 2개를 묶어 6언더파 66타를 쳤습니다.최종 합계 23언더파 265타를 기록한 이상엽은 2위 옥태훈(21언더파 267타)을 두 타 차로 따돌리고 정상에 올랐습니다.우승 상금은 2억 원입니다.2014년 KPGA 2부투어인 챌린지투어 상금왕 출신인 이상엽은 이듬해 정규 투어에 데뷔해 2016년 6월 먼싱웨어 매치플레이서 첫 승을 거둔 이후 약 10년, 대회 수로는 104개 대회 출전 만에 우승의 감격을 누렸습니다.군 복무 이후 지난해 복귀했지만 시드를 잃어 퀄리파잉 토너먼트(QT)를 치른 끝에 이번 시즌 활동을 이어가는 이상엽은 스트로크플레이 대회 첫 우승의 기쁨도 맛봤습니다.아울러 이상엽은 이 대회 최다 언더파와 최저타 신기록을 동시에 세웠습니다.종전 기록은 최다 언더파는 2023년 고군택의 20언더파(파72 진행), 최저타는 2024년 윤상필의 266타(파71 진행)였습니다.3라운드까지 선두 권성열에게 두 타 뒤진 2위였던 이상엽은 최종 라운드 초반 압도적인 기세로 전세를 뒤집으며 선두 자리를 꿰찼습니다.1∼3번 홀 연속 버디를 솎아내며 초반 타수를 줄이지 못한 권성열을 앞질러 단독 선두에 올랐고, 4∼6번 홀에서도 날카로운 아이언 샷 감각을 뽐내며 믿을 수 없는 버디 행진을 이어가 두 타 차로 앞섰습니다.8번 홀(파4)에서 첫 보기를 적어낸 사이 버디로 반등한 권성열에게 공동 선두를 내줬지만, 이상엽은 11번 홀(파5)과 12번 홀(파3)에서 다시 연속 버디를 뽑아내면서 12번 홀 보기에 그친 권성열과 격차를 벌렸습니다.13번 홀(파4)에서 다시 한 타를 잃어 권성열에게 두 타 차로 쫓긴 이상엽은 15번 홀(파5)에서 완전히 승기를 잡았습니다.권성열은 투온을 노렸던 두 번째 샷이 아웃오브바운즈(OB)가 된 여파로 더블 보기를 기록했고, 이상엽은 파를 지켜내며 승부의 추를 기울였습니다.지난해 KPGA 투어에서 3승을 거두며 제네시스 대상과 상금왕 등 4관왕에 올랐던 옥태훈은 오늘만 8언더파를 몰아치며 준우승으로 새 시즌을 시작했습니다.2·3라운드 선두를 달리며 2018년 5월 SK텔레콤 오픈 이후 약 8년 만의 우승을 노린 권성열은 왕정훈과 공동 3위(16언더파 272타)에 만족해야 했습니다.2010년생 아마추어 손제이(동래고 부설방통고)는 이형준, 전가람과 공동 5위(15언더파 273타)에 올랐고, 조민규와 유송규, 박일환이 공동 8위(13언더파 275타)로 뒤를 이었습니다.지난해 이 대회 우승자 김백준은 공동 22위(9언더파 279타), LIV에서 뛰었다가 돌아온 장유빈은 공동 25위(8언더파 280타)에 자리했습니다.(사진=KPGA 제공, 연합뉴스)