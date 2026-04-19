[날씨/XR] 월요일 전국 곳곳에 '비'…고온 현상 물러간다

휴일인 오늘(19일), 마치 여름처럼 더웠습니다.



서울의 낮 최고 기온 29.4도로 4월 중순 역대 가장 높은 기온을 기록했고요, 일부 지역에서는 낮 기온 30도를 넘어간 곳도 있었습니다.



이상 고온 현상은 내일 전국 곳곳에 산발적인 비가 내리며 물러가겠습니다.



그럼 비가 언제 얼마나 올지 한번 살펴보겠습니다.



비는 오전 중에 시작돼 오후가 되면 대부분 그치겠습니다.



예상되는 강수량은 5mm 안팎이 예상되고요, 오늘부터 비가 내린 제주 지역은 5mm에서 최고 20mm의 비가 오겠습니다.



그럼 위성 영상도 한번 살펴보겠습니다.



오늘은 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들면서 중부를 중심으로 하늘이 맑았는데요.



내일은 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받겠습니다.



비가 내리기 전까지 대기의 건조함이 계속되겠습니다.



내일은 바람도 강하게 불어듭니다.



내일 아침 서울의 기온 14도, 부산이 15도에서 출발하겠고요, 낮 기온 서울 19도, 대구는 23도 예상됩니다.



내일 오후부터는 북서쪽에서 찬 공기가 내려오며 모레 아침 쌀쌀하겠습니다.



(안수진 기상캐스터)