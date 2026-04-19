뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨/XR] 월요일 전국 곳곳에 '비'…고온 현상 물러간다

SBS 뉴스
작성 2026.04.19 21:07 조회수
PIP 닫기
휴일인 오늘(19일), 마치 여름처럼 더웠습니다.

서울의 낮 최고 기온 29.4도로 4월 중순 역대 가장 높은 기온을 기록했고요, 일부 지역에서는 낮 기온 30도를 넘어간 곳도 있었습니다.

이상 고온 현상은 내일 전국 곳곳에 산발적인 비가 내리며 물러가겠습니다.

그럼 비가 언제 얼마나 올지 한번 살펴보겠습니다.

비는 오전 중에 시작돼 오후가 되면 대부분 그치겠습니다.

예상되는 강수량은 5mm 안팎이 예상되고요, 오늘부터 비가 내린 제주 지역은 5mm에서 최고 20mm의 비가 오겠습니다.

그럼 위성 영상도 한번 살펴보겠습니다.

오늘은 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들면서 중부를 중심으로 하늘이 맑았는데요.

내일은 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받겠습니다.

비가 내리기 전까지 대기의 건조함이 계속되겠습니다.

내일은 바람도 강하게 불어듭니다.

내일 아침 서울의 기온 14도, 부산이 15도에서 출발하겠고요, 낮 기온 서울 19도, 대구는 23도 예상됩니다.

내일 오후부터는 북서쪽에서 찬 공기가 내려오며 모레 아침 쌀쌀하겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지