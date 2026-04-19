뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김민선 지켰고, 이상엽 뒤집었다!…나란히 '2승'

이정찬 기자
작성 2026.04.19 21:04 조회수
PIP 닫기
<앵커>

국내 여자 골프에서 22살의 김민선 선수가 사흘 내내 선두를 지키며 통산 2승째를 올렸습니다. KPGA 개막전에서는 이상엽 선수가 역전극을 쓰며 10년 만에 정상에 섰습니다.

이정찬 기자입니다.

<기자>

1타 차 단독 선두로 마지막 라운드에 나선 김민선은 전예성의 추격에 공동 선두 자리를 내주기도 했지만, 흔들리지 않았습니다.

파4, 5번 홀에서 두 번째 샷을 홀 1.8m 거리에 떨어뜨려 첫 버디를 잡았고, 6번 홀에서도 정확한 티샷으로 연속 버디를 낚아 다시 단독 선두에 올랐습니다.

마지막 18번 홀까지 접전이 이어진 가운데 1타 뒤진 전예성의 버디 퍼트가 홀 바로 앞에서 멈춰 섰고, 한숨 돌린 김민선은 침착하게 파 퍼트에 성공해 합계 16언더파, 1타 차 정상에 올랐습니다.

3라운드 내내 보기 없이 '와이어 투 와이어' 우승을 차지한 김민선은 지난해 첫 승 후 1년 만에 통산 '2승'을 달성했습니다.

---

국내 남자 골프 개막전에서는 선두에 2타 뒤진 2위로 출발한 이상엽이 놀라운 몰아치기를 선보였습니다.

첫 홀부터 6홀 연속 '버디 쇼'를 펼치며 단숨에 선두로 올라섰는데, 특히 6번 홀 까다로운 두 번째 샷을 홀 바로 옆에 붙인 이 장면이 압권이었습니다.

이상엽은 합계 23언더파로 이 대회 최저타 신기록을 작성하며, 지난해 대상과 상금왕을 휩쓴 옥태훈을 제치고 정상에 올랐습니다.

2016년 첫 승 이후 10년 동안 우승이 없던 이상엽은 캐디로 나선 약혼녀와 함께 통산 2번째 우승의 감격을 누렸습니다.

(영상편집 : 이재성, 디자인 : 석진선)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지