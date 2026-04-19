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미, '정동영 핵시설' 발언에 대북 위성정보 공유 일부 제한한 듯

정경윤 기자
작성 2026.04.19 16:29 조회수
미, '정동영 핵시설' 발언에 대북 위성정보 공유 일부 제한한 듯
▲ 정동영 통일부 장관

미국이 북한 평안북도 구성을 핵시설 소재지로 지목한 정동영 통일부 장관의 발언에 항의하며 대북 위성 정보의 공유를 일부 제한한 것으로 전해졌습니다.

미국 측은 정 장관이 지난달 6일 국회에서 북한 우라늄 농축시설 소재지로 기존에 알려진 평북 영변과 남포시 강선 외에 구성을 언급하자, 국내 외교안보 및 정보 관련 여러 부처·기관에 항의의 뜻을 전달하며 이런 조처를 한 것으로 알려졌습니다.

미국은 위성, 감청, 정찰 등 다양한 자산을 통해 대북 정보를 획득하며 이를 한국과 일부 공유해 왔습니다.

당시 정 장관의 발언은 정부 고위 당국자가 공개석상에서 구성을 북한의 우라늄 농축시설 소재지로 처음 언급한 것이어서 주목받았습니다.

정부 관계자는 "정보 사안이 공개되면 해당 정보를 포착한 자산이나 획득 방법이 역추적 당할 수 있고, 북한이 이를 토대로 보안 조치에 나설 경우 추가 감시·정찰이 어려워질 수 있다"고 전했습니다.

통일부는 이와 관련해 "미 대사관 측 문의가 있어 장관의 발언 배경에 대해 설명한 적이 있다"면서, "장관은 국제연구기관 보고서 등 공개 정보에 기초해 구성을 언급했다"고 해명한 바 있습니다.

국방부는 "군은 확고한 한미 연합 방위 태세를 기반으로 긴밀한 정보 공유 체계를 유지하고 있다"면서 "한미 간 정보 공유 관련 사항에 관해 확인해 줄 수 없다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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