서울 29.4℃, 동두천 30.8℃ …4월 중순 최고 기온 경신

▲ 초여름 더위를 보인 19일 서울 광화문 광장의 모습

주말 내내 이상 고온 현상이 이어지면서 서울을 비롯한 전국 곳곳 낮 기온이 4월 중순 역대 최고 기온을 경신했습니다.오늘(19일) 동두천의 낮 최고 기온은 30.8℃로 4월 중순 관측사상 가장 높았습니다.서울의 기온도 29.4℃까지 치솟아 지난 2024년과 같은 기온으로 4월 중순 역대 최고 기온을 기록했습니다.그 밖에 파주 28.8℃, 홍성 28.9℃, 통영 25.0℃, 세종 28.3℃ 등 4월 중순 역대 최고 기온을 기록한 곳이 많습니다.이동성 고기압의 영향권에서 강한 일사에 의해 대기가 가열되고, 따뜻한 남동풍까지 불어오면서 기온을 크게 높인 것으로 분석됩니다.여기에 남동풍이 산맥을 타고 넘어 가열되는 푄 현상까지 더해져 특히 수도권 쪽 기온이 크게 올랐습니다.이상 고온 현상은 내일 전국 내륙 곳곳에 산발적인 비가 내리면서 물러갈 전망입니다.내일 수도권과 강원, 충청, 전북, 전남 북부, 영남 내륙 곳곳에 5mm 비가 오는 곳이 있겠습니다.내일 서울 낮 최고 기온은 오늘보다 10℃ 낮은 19℃까지 오르는 데 그치겠습니다.(사진=연합뉴스)