4·19혁명 66주년…범여권 "내란청산 철저"·국힘 "권력폭거 맞설 것"

▲ 더불어민주당, 국민의힘

여야는 4·19혁명 66주년인 오늘(19일) "민주열사들의 숭고한 희생을 추모한다"고 한목소리를 냈습니다.다만 범여권은 '내란 종식'에, 국민의힘은 '권력 저항'에 초점을 두며 4·19 정신의 교훈을 다르게 새겼습니다.더불어민주당 한병도 원내대표는 오늘 페이스북에 "자유·민주·정의를 위해 헌신한 민주 열사들의 숭고한 희생에 깊은 경의를 표한다"며 "숱한 위기 속에서도 대한민국의 민주주의를 수호한 주체는 결국 대한국민"이라고 기념했습니다.민주당 박해철 대변인은 서면 브리핑을 통해 "이재명 정부와 더불어민주당은 66년 전 불의에 맞섰던 선열들의 숭고한 희생과 12·3 불법계엄을 막아낸 위대한 시민들의 용기를 절대로 잊지 않겠다"고 강조했습니다.그러면서 "내란수괴 윤석열의 12·3 불법계엄 앞에서 우리 시민들은 두려움 없이 헌정질서를 지켜냈다. 그 원동력은 바로 4·19의 위대한 정신"이라며 "헌정을 유린한 내란 세력과 정치검찰의 무소불위 권력의 잔재를 철저히 청산하겠다"고 덧붙였습니다.국민의힘 송언석 원내대표는 페이스북에 "4·19는 의분을 참지 못한 청년과 시민들이 궐기한 자유민주주의 수호 투쟁이었다"며 "국민의힘은 헌법에 명시된 '불의에 항거한 4·19 민주 이념'으로 똘똘 무장해 자유롭고 정의로운 모든 시민과 함께 부당한 권력의 폭거에 단호히 맞서 싸우겠다"고 밝혔습니다.최보윤 수석대변인은 "정의와 자유를 위해 목숨을 바치신 민주 영령들의 숭고한 희생에 머리 숙여 깊은 경의를 표한다"고 논평했습니다.최 수석대변인은 민주당을 겨냥해 "우리가 마주한 현실은 선열들이 꿈꿨던 모습이라기엔 한없이 부끄럽기만 하다. 특히 민의를 왜곡하는 입법 폭주는 선열들이 피로써 지켜낸 자유민주주의 근간마저 무너뜨리고 있다"고 주장했습니다.조국혁신당 조국 대표도 페이스북에 "목숨보다 뜨거운 열망으로, 진달래보다 붉은 한 조각 마음으로 자유·민주·정의를 외친 그날, 4·19혁명 66주년"이라며"4·19혁명이 남긴 민주주의, '내란 세력 제로'로 완성하겠다"고 다짐했습니다.