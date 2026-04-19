민주당 '조작기소 국조특위', 대장동 수사 책임자 등 당 차원 고발 추진

▲ 19일 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회' 소속 더불어민주당 기자간담회에서 이건태 의원이 대장동 사건과 관련한 설명을 하고 있다.

국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회' 소속 더불어민주당 의원들이 대장동 등 사건 수사 책임자들에 대한 당 차원 고발을 추진하기로 했습니다.'조작기소 국조특위' 민주당 위원들은 오늘 국회 기자간담회에서 지난 16일 대장동·위례신도시·김용 전 민주연구원 부원장 사건 관련 청문회 결과를 보고하며 "당시 사건을 수사했던 책임자들은 당 차원에서 고발하겠다"고 밝혔습니다.이건태 의원은 청문회에서 나온 증언을 토대로 수사·기소 과정에서 이재명 대통령 등을 겨냥해 사건이 조작됐다고 주장했습니다.이 의원은 ▲ 대장동 사건 수사팀 교체 후 이 대통령과 정진상 전 민주당 당대표 정무조정실장을 공범으로 포함했다는 1기 수사팀의 증언 ▲ 수사 당시 검찰로부터 '우리의 목표는 하나'라는 말을 들었다는 대장동 개발사업 민간업자인 남욱 씨 진술 ▲ 2기 수사팀이 정식 인사 전 기존 수사팀장의 확인·허락 없이 사건 기록을 검토했다는 주장 ▲ 미입건 상태인 이 대통령을 '피의자'로 적시한 압수조서 등을 근거로 들었습니다.아울러 성남시가 대장동 사업을 통해 약 5천560억 원을 환수했다는 남 씨 주장을 언급하며 "이재명 당시 성남시장은 대장동 사업을 통해 공공 환수를 극대화했다"며 "민간 사업자들과 (이 대통령간) 유착관계가 없었음을 드러내는 여러 증거를 확인했다"라고도 강조했습니다.간담회에서는 쌍방울 대북송금 사건 1심에서 이화영 전 경기도 평화부지사의 유죄 증거로 쓰인 이른바 '김태균 회의록'에 대해 사후 조작 의혹도 제기됐습니다.특위 여당 간사인 박성준 의원은 이 회의록이 원본 파일 없이 종이 형태로 제출됐으나 검찰이 원본 파일을 확인하지 않고 재판의 핵심 물증으로 사용했다고 주장했습니다.박 의원은 김 씨가 해당 회의록을 작성했다고 주장한 일본 도쿄의 한 호텔에 노종면 의원이 직접 방문해 살펴본 결과, 개방된 로비 공간에 1대의 컴퓨터만 있었으며 키보드도 일본어로 돼 있어 한국어 사용이 어려운 환경이었다고 했습니다.또 이 전 부지사 변호인이 회의록의 또 다른 작성처로 알려진 미국 시애틀 소재 아파트 측으로부터 '공용 컴퓨터가 없다'는 답변을 받았다라고도 전했습니다.박 의원은 "호텔에 한 번 방문해 확인만 해보면 회의록이 조작되거나 허구임을 쉽게 알 수 있음에도 검찰은 조사나 확인조차 하지 않았다"며 "유일한 물증이었던 김태균 회의록도 사후에 조작된 것으로 보인다"고 말했습니다.특위 위원장인 서영교 의원은 "강압적 수사, 정치 검찰의 민낯이 청문회를 통해 드러났다"며 "특위 차원에서, 당 차원에서 할 수 있는 조치들을 찾아야 한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)