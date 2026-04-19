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2분기 소매경기 '봄철 특수' 없을 듯…"중동전쟁·고환율 여파"

전형우 기자
작성 2026.04.19 13:46 조회수
2분기 소매경기 '봄철 특수' 없을 듯…"중동전쟁·고환율 여파"
중동전쟁 여파로 유통업계의 '봄철 특수'가 기대만큼 나타나기 어려울 것이라는 전망이 나왔습니다.

대한상공회의소가 백화점, 대형마트, 편의점, 슈퍼마켓, 온라인쇼핑 등 500개 업체를 대상으로 '2026년 2분기 소매유통업 경기전망지수(RBSI)'를 조사한 결과, 전망치가 전 분기(79)와 유사한 수준인 80으로 집계됐다고 19일 밝혔습니다.

RBSI가 100 이상이면 다음 분기 소매유통업 경기를 지난 분기보다 긍정적으로 보는 기업이 많다는 뜻이고 100 미만이면 그 반댑니다.

대한상의는 "2분기는 봄철 나들이, 가정의 달, 이사·결혼 수요 등 상승 모멘텀이 있으나 중동전쟁의 영향이 이러한 내수 진작 요인을 제약하고 있다"고 분석했습니다.

실제 조사 기업 중 절반 이상(69.8%)은 유가와 환율 상승에 따른 매입가 및 물류비 상승에 "부담이 크다"고 응답했습니다.

업태별로는 오프라인의 회복세와 온라인의 하락세가 뚜렷하게 엇갈렸습니다.

백화점(115)은 유일하게 기준치를 웃돌았습니다.

K-소비재 열풍과 원화 약세 등으로 인한 외국인 관광객의 급증이 상승 전망세를 견인하고 있으며, 안정적인 고객층과 주가 상승으로 인한 소비 증가 등이 긍정적으로 작용했다는 게 대한상의의 설명입니다.

편의점(85)과 슈퍼마켓(80), 대형마트(66)의 경우 기준치를 밑돌았지만 전분기 대비로는 전망치가 상승했습니다.

반면 온라인 쇼핑(74)은 전망치가 하락했습니다.

국내 플랫폼과 C-커머스(알리·테무 등)의 경쟁이 심화하는 가운데 봄철 야외활동 증가로 인한 소비 감소, 중동전쟁 여파로 인한 물류 및 배송비 부담 증가 등이 경기 반등의 제약요인으로 분석됐습니다.

최자영 한국유통학회장(숭실대 교수)은 "중동 전쟁 여파로 내수경기와 소비심리가 위축된 만큼 고유가 부담 완화를 위한 재정 투입, 세제 부담 완화 등 정부의 적극적 역할이 중요하다"고 말했습니다.

이희원 대한상의 유통물류진흥원장은 "중동 전쟁 위기 극복을 위한 이번 추경이 전통시장과 유통업계에 소비 증대와 물류비 부담 완화로 연결될 수 있도록 신속하고 집중적인 집행이 중요하다"고 강조했습니다.
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